Przydacz: Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela
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Opinie

Przydacz: Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela

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Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Paramount porozumiał się z amerykańskimi stanami, które próbowały zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Sprawę skomentował prezydencki minister Marcin Przydacz.

"Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela" – napisał Przydacz w poniedziałek (21 września) w serwisie X.

Właściciel TVN coraz bliżej przejęcia. Jest ugoda

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odniósł się w ten sposób do ustaleń agencji Bloomberg, która podała, że Paramount Skydance zawarł ugodę z Kalifornią i 11 innymi amerykańskimi stanami, które próbowały zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery.

Reuters zauważa, że porozumienie usuwa kluczową przeszkodę prawną dla wartej ok. 110 mld dolarów transakcji i otwiera drogę do jednej z największych fuzji w historii światowego przemysłu medialnego.

W ręce jednego właściciela trafią m.in. studia filmowe Paramount i Warner Bros., platformy streamingowe Paramount+ i HBO Max oraz stacje telewizyjne i kablowe, w tym TVN. Połączona grupa będzie dysponować prawami do takich tytułów jak "Harry Potter", "Gra o tron", "Mission: Impossible", "Top Gun", uniwersum DC czy "SpongeBob Kanciastoporty".

Siedziba Warner Bros. Discovery przy ul. Wiertniczej w Warszawie

Jedna z największych transakcji w branży medialnej w historii coraz bliżej finału

Paramount twierdzi, że po ugodzie ma już wszystkie zasadnicze zgody regulacyjne. W czerwcu amerykański Departament Sprawiedliwości zakończył swoje postępowanie antymonopolowe, uznając, że transakcja nie powinna zaszkodzić konkurencji ani konsumentom. Zgodę wydała również m.in. Komisja Europejska.

Pozostała jeszcze formalna finalizacja i zamknięcie transakcji. Według najnowszych informacji CEO Paramountu David Ellison zakłada zamknięcie przejęcia w ciągu około dwóch tygodni.

Firmie zależy na zakończeniu transakcji do końca września, ponieważ od 1 października może zacząć naliczać się dodatkowa opłata (tzw. ticking fee) dla akcjonariuszy WBD w wysokości ok. 7 mln dolarów dziennie.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
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