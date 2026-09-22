Przydacz: Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela

"Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela" – napisał Przydacz w poniedziałek (21 września) w serwisie X.

Właściciel TVN coraz bliżej przejęcia. Jest ugoda

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odniósł się w ten sposób do ustaleń agencji Bloomberg, która podała, że Paramount Skydance zawarł ugodę z Kalifornią i 11 innymi amerykańskimi stanami, które próbowały zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery.

Reuters zauważa, że porozumienie usuwa kluczową przeszkodę prawną dla wartej ok. 110 mld dolarów transakcji i otwiera drogę do jednej z największych fuzji w historii światowego przemysłu medialnego.

W ręce jednego właściciela trafią m.in. studia filmowe Paramount i Warner Bros., platformy streamingowe Paramount+ i HBO Max oraz stacje telewizyjne i kablowe, w tym TVN. Połączona grupa będzie dysponować prawami do takich tytułów jak "Harry Potter", "Gra o tron", "Mission: Impossible", "Top Gun", uniwersum DC czy "SpongeBob Kanciastoporty".





Jedna z największych transakcji w branży medialnej w historii coraz bliżej finału

Paramount twierdzi, że po ugodzie ma już wszystkie zasadnicze zgody regulacyjne. W czerwcu amerykański Departament Sprawiedliwości zakończył swoje postępowanie antymonopolowe, uznając, że transakcja nie powinna zaszkodzić konkurencji ani konsumentom. Zgodę wydała również m.in. Komisja Europejska.

Pozostała jeszcze formalna finalizacja i zamknięcie transakcji. Według najnowszych informacji CEO Paramountu David Ellison zakłada zamknięcie przejęcia w ciągu około dwóch tygodni.

Firmie zależy na zakończeniu transakcji do końca września, ponieważ od 1 października może zacząć naliczać się dodatkowa opłata (tzw. ticking fee) dla akcjonariuszy WBD w wysokości ok. 7 mln dolarów dziennie.

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