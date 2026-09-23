Wybory uzupełniające do Senatu. Marszałek podała możliwą datę

Marszałek podpisała decyzję o wygaśnięciu mandatu Mirosława Różańskiego, który zmarł w sierpniu tego roku. Według słów Kidawy-Błońskiej, wybory uzupełniające odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada.

Senator Różański nie żyje

W piątek (28 sierpnia) odbyło się ostatnie pożegnanie gen. Mirosława Różańskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 mszą świętą żałobną kościele pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu i miały charakter państwowy. Przemowy wygłosili m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Tu leży polski żołnierz. Odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego. Oddany swym żołnierzom, misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega – mówił szef MON, cytowany przez TVN24. Jak podkreślił, gen. Różański cechował się odwagą, "którą zapisał w mówieniu prawdy". – Do mówienia prawdy pewnie w dzisiejszych czasach szczególnie trzeba dużo odwagi. A do obronienia jej i bronienia swoich racji, tej odwagi trzeba jeszcze więcej – stwierdził.

Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Od 2021 r. zmagał się ze szpiczakiem mnogim, czyli nowotworem krwi. Choroba wymusiła na generale zmiany w codziennym funkcjonowaniu, jednak nie oznaczała wycofania się z życia publicznego.

W 2015 r. został dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2017 r. zakończył służbę wojskową w stopniu generała broni.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Różański uzyskał mandat senatora, startując z ramienia Trzeciej Drogi w ramach paktu senackiego. Otrzymał 104 047 głosów. W lutym 2026 r. zrezygnował z reprezentowania Polski 2050 w Senacie. W następnym miesiącu opuścił klub Trzeciej Drogi i zaczął współtworzyć klub senacki Nowa Polska – Centrum.

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