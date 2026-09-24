Ziobro skomentował zatrzymania. "Bezpodstawne nadużycie siły państwa"

We wtorek rano w Warszawie CBA zatrzymało Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Matczuk i Plakwicz zatrzymani przez CBA. Prokuratura postawiła im zarzuty

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przekazała we wtorek wieczorem, że byli członkowie zarządu spółki Solvere, Anna P. i Piotr M., usłyszeli w środę zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów.

Ziobro: Łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej

Do zatrzymania Anny Plakwicz i Piotra Matczuka odniósł się na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

"2017 – kampania, która pokazała patologie w sądach. Była potrzebna" – napisał.

Zbigniew Ziobro ocenił, że "Żurek i »nadzwyczajna kasta« siali wtedy kłamstwo: w togach aniołowie, dyscyplinarki działają".

"Po dziewięciu latach: świt, CBA, konwój do Rzeszowa. Dyrektorka z Kancelarii Prezydenta i dziennikarz znienawidzonej przez Tuska Republiki. Nie wezwanie. Spektakl. Bezpodstawne nadużycie siły państwa" – stwierdził.

Były minister sprawiedliwości ocenił, że "łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej, a w przychodni czekają dłużej".

Śledztwo prokuratury w sprawie PFN

W lipcu agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków PFN: 64-letniego Macieja Świrskiego i 63-letniego Cezarego Jurkiewicza. Usłyszeli oni zarzuty sfinansowania kampanii "Sprawiedliwe Sądy", a także nielegalnego finansowania partii politycznych: PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Warszawie przez członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł.

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