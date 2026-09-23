"Przekraczało wszystkie wyobrażenia". Tusk zabrał głos ws. dzisiejszych zatrzymań CBA

We wtorek rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP.

Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

W lipcu agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków PFN: 64-letniego Macieja Świrskiego i 63-letniego Cezarego Jurkiewicza. Usłyszeli oni zarzuty sfinansowania kampanii "Sprawiedliwe Sądy", a także nielegalnego finansowania partii politycznych: PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Tusk skomentował zatrzymanie Matczuka i Plakwicz

Premier Donald Tusk, pytany o zatrzymanie Piotra Matczuka i Anny Plakwicz, powiedział w rozmowie z Polsat News, że to, co robił rząd Zjednoczonej Prawicy "przekraczało wszystkie wyobrażenia".

Poinformował, że również w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzone są różne postępowania wyjaśniające, jak za poprzednich rządów wykorzystywano publiczne pieniądze, publiczne stanowiska, miejsca pracy na rzecz kampanii wyborczej i kampanii partyjnej.

Donald Tusk stwierdził, że sprawa Polskiej Fundacji Narodowej była "szczególnie spektakularna".

– To były billboardy w całym kraju, to był zorganizowany przez rząd atak na niezależne sądownictwo, więc to taki podwójny skandal. Nie dość, że nadużywanie środków publicznych to jeszcze w bardzo jednoznacznie złym celu. Także dobrze, że osoby za to odpowiedzialne zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości – ocenił szef rządu.

Śledztwo prokuratury w sprawie PFN

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Warszawie przez członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe Sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł.

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