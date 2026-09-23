Tusk skomentował wywiad Nawrockiego. "No, to fajnie"

Prezydent Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana "Fort Trump".

Nawrocki: Stała baza wojsk USA "tylko kwestią czasu"

Karol Nawrocki w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest "tylko kwestią czasu". Prezydent podkreślił, że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2029 roku.

– Kiedy administracja USA i oba rządy zakończą prace, to sądzę, że prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fort Trump – mówił prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Tusk skomentował informacje Nawrockiego o "Fort Trump"

Premier Donald Tusk w rozmowie z Polsat News, komentując te doniesienia, powiedział: "No, to fajnie".

Szef rządu dopytywany, kiedy baza żołnierzy USA w Polsce może powstać, odpowiedział, że "nie chce uczestniczyć w tej licytacji, kto ma większe zasługi, bo to trochę takie niepoważne jest".

Donald Tusk stwierdził, że utworzenie stałej bazy wojskowej amerykańskich w Polsce "to jest gigantyczny wysiłek" oraz "duże pieniądze".

– Cieszę się, że w tej sprawie mamy wspólny pogląd z panem prezydentem, że warto mieć jak największą obecność wojsk amerykańskich w Polsce – mówił.

Premier zauważył, że "to są poważne bardzo inwestycje, więc ja liczę na to, że jak najszybciej zapadnie decyzja definitywna o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce".

– Natomiast kiedy to się zmaterializuje, to zależy od obu stron. Od Amerykanów i od nas – powiedział, podkreślając przy tym, że "Polska jest gotowa".

Trump ogłosił znaczące postępy w sprawie utworzenia bazy wojsk USA w Polsce

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

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