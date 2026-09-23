Polacy wskazali listę priorytetów. Tego oczekują od rządu Tuska

CBOS opublikował raport z badań dotyczących oczekiwań Polaków wobec rządu Donalda Tuska. Na pierwszym miejscu znalazły się kwestie związane ze służbą zdrowia i bezpieczeństwem. Za sprawy ważne uważa je odpowiednio 92 proc. i 89 proc. respondentów. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z listopadem 2025 roku odsetek osób postrzegających wzmocnienie obronności oraz polepszenie dostępu do świadczeń medycznych jako sprawy priorytetowe spadł.

Czego Polacy chcą od rządu

W ocenie Polaków do najważniejszych kwestii można także zaliczyć przeciwdziałanie nielegalnej imigracji do Polski (75 proc.), wzmacnianie pozycji Polski w Europie i na świecie (84 proc. uznaje ją za ważną), walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen (odpowiednio: 83 proc.), a także poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego (82 proc.)

Mniej ważne, ale nadal istotne jest dla badanych usprawnienie działania sądów i prokuratury, ochronę interesów polskich rolników, przedsiębiorców oraz lepsza dostępność mieszkań. Warto natomiast zaznaczyć, że od listopada ubiegłego roku odsetek osób, które postrzegają te kwestie jako kluczowe, spadł w zależności od kategorii o 5–6 punktów procentowych.

Kwestia liberalizacji przepisów aborcyjnych jest ważne dla 55 proc. ankietowanych. Z kolei rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości – dla 48 proc.

Natomiast najmniejszą wagę badani przykładają do przeciwdziałania zmianom klimatu i odejścia od węgla w energetyce. Jedynie dla 19 proc. z nich jest to priorytet, podczas gdy dla ponad jednej czwartej (26 proc.) jest to sprawa zupełnie nieistotna. Dodatkowo średnia wynosząca 3,90 plasuje kwestię transformacji energetycznej – jako jedyną – poniżej środka skali.

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