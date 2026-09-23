Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zwrócił się do Rosjan.

– Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów – od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać – powiedział.

Sikorski zaapelował do Ławrowa. "Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy"

Radosław Sikorski wezwał Rosję, aby przerwała "imperialną wojnę" i nie narażała Europy oraz świata na niebezpieczeństwo.

– Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy – zaapelował do szefa MSZ Rosji, który wcześniej wyszedł z sali.

Ławrow wcześniej zabrał głos

Wcześniej głos zabrał Siergiej Ławrow, który powiedział, że "Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej »specjalnej operacji wojskowej«, bo Europa chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy".

– Chciałbym powtórzyć, że nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej. Europa (…) po prostu chce zrobić przerwę i wykorzystać ją, aby dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne – mówił.

Szef MSZ oskarżył europejskich przywódców o sprowokowanie wojny, twierdząc, że gdyby nie oni, Ukraina nadal miałaby dziś granice z 1991 roku.

Siergiej Ławrow oskarżył Europę o doprowadzenie do upadku "porozumienia z Anchorage", do jakiego rzekomo doszło w sierpniu 2025 roku podczas spotkania przywódców USA i Rosji – Donalda Trumpa i Władimira Putina – na Alasce.

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