Sikorski zwrócił się do Nawrockiego. "Oby wreszcie zaczął wykonywać swoje obowiązki"

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, był pytany w wywiadzie dla "Faktu", dlaczego nie udało się porozumieć z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie nominacji ambasadorskich.

– Proszę mi wskazać w konstytucji albo w ustawach, gdzie jest napisane o jakimś porozumieniu. Jest procedura, na końcu której pan prezydent podpisuje nominacje – odpowiedział szef polskiej dyplomacji.

Nominacje ambasadorskie. Sikorski: Oby prezydent wreszcie zaczął wykonywać swoje obowiązki

Radosław Sikorski przypomniał, że "prezydent Andrzej Duda w tym samym reżimie prawnym podpisał 26 nominacji, a pan prezydent Nawrocki ma na biurku 46 prawidłowo złożonych wniosków". "Wystarczy zacząć podpisywać. Tak, jak wystarczy zacząć przyjmować przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów" – dodał.

Na uwagę, że w kuluarach mówili, że taka lista jest gotowa i dopytywany, czy premier Donald Tusk ją zablokował, szef MSZ odpowiedział, że "jest gotowa". – Leży na biurku pana prezydenta – podkreślił.

Dopytywany, czy podczas wizyty w USA zamierza ponownie rozmawiać o liście nominacji ambasadorskich z prezydentem Karolem Nawrockim, Radosław Sikorski odparł, że "będziemy rozmawiać". – Oby pan prezydent wreszcie zaczął wykonywać swoje obowiązki – dodał.

Spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim o nominacje ambasadorskie

Spór dotyczący obsady placówek dyplomatycznych rozpoczął się w marcu 2024 roku. Radosław Sikorski zdecydował wówczas o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur przedstawionych przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W grudniu ubiegłego roku Radosław Sikorski przedstawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu propozycję dotyczącą obsady 100 stanowisk ambasadorskich. Dziesięciu ambasadorów miałoby wskazać MSZ, dziesięciu prezydent, a pozostałych 80 miało być zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania. Pod koniec stycznia Karol Nawrocki i Radosław Sikorski spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Jednym z tematów rozmowy były nominacje ambasadorskie. Przed spotkaniem szef MSZ mówił o 42 wnioskach oczekujących na podpis prezydenta. Porozumienia w sprawie nominacji ambasadorskich nie osiągnięto. Sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego, jak i wcześniej Andrzeja Dudy, budzą zwłaszcza kandydatury Bogdana Klicha (USA) oraz Ryszarda Schnepfa (Włochy).

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