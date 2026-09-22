Sikorski gotowy na wojnę? "Mam zrobione zapasy ryżu"

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, został zapytany w rozmowie z "Faktem" o to, o ile dzisiaj bliżej jesteśmy do realnego konfliktu zbrojnego między Rosją a którymś z państw NATO. Odpowiedział, że "to wie tylko jedna osoba".

– Tym razem Władimir Putin, bo NATO jest sojuszem czysto obronnym i my sobie tego nie życzymy. My na pewno tego nie zaczniemy, ale musimy być gotowi do odstraszania, gdyby Putin zrobił to, co wcześniej zrobił Gruzji, a teraz Ukrainie – podkreślił.

Rosja zaostrzy wojnę hybrydową?

Dopytywany, czy po ostatnich atakach, np. drona na pociąg tuż przy polskiej granicy, powinniśmy spodziewać się jeszcze większego zaostrzenia tej wojny hybrydowej, odpadł "niestety".

– Słyszy pan już teraz przywódców i szefów służb wywiadowczych wielu krajów, którzy dokładnie przed tym ostrzegają. Dla Rosjan takie operacje, prowokacje czy działania pod fałszywą flagą to standard, więc nie możemy się dać na to nabrać. Musimy być przygotowani, nie prowokować, ale być odporni – mówił.

Sikorski zapytany o raport CIA

Radosław Sikorski pytany, czy zapoznał się z raportem, który rzekomo miał przekazać premierowi Donaldowi Tuskowi szef CIA, szef MSZ odpowiedział, że "to był raport, ale ustny".

– Oczywiście biorę udział w Komitecie do spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów, w skład którego wchodzi także koordynator służb specjalnych, i nam te fakty również zostały przedstawione – mówił.

Dopytywany w tym kontekście, czy raporty, które spływają do Polski od naszych sojuszników, są coraz bardziej alarmujące, minister spraw zagranicznych wyjaśnił, że "to jest trochę tak, jak przed inwazją rosyjską na Ukrainę".

Plecak ewakuacyjny. Sikorski: Mam zrobione zapasy ryżu

Szef MSZ pytany, czy ma spakowany plecak ewakuacyjny, odpowiedział: "Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu".

– Mam instrukcję bezpieczeństwa, mam też przemyślane, gdzie znajduje się miejsce schronienia. Każdy powinien też wiedzieć, jak założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju – podkreślił.

Dopytywany, czy zalecałby spakowanie plecaka ewakuacyjnego i co ewentualnie powinno się w nim znaleźć, Radosław Sikorski powiedział, że "wszyscy dostaliśmy instrukcję bezpieczeństwa i jeśli państwo mówi obywatelowi: »słuchaj, czasy są niespokojne, lepiej być przygotowanym«, to nie zaszkodzi tego posłuchać". "To apel, żeby tego słuchać" – dodał.

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