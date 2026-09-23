Przełom w relacjach z Białorusią? Sikorski: Polska zawsze pierwsza do zgody

Sikorski określił rozmowę z Ryżenkowem jako "pierwszą, zapoznawczą". Do spotkania doszło we wtorek (22 września) przy okazji trwającej w Nowym Jorku 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Minister podkreślił, że ONZ jest "terenem neutralnym", na którym można rozmawiać również z przedstawicielami państw, z którymi Polska nie ma uregulowanych relacji w innych kontekstach.

Pytany przez dziennikarzy, czy podczas rozmowy apelował do strony białoruskiej, aby nie pozwalała Rosji na wykorzystywanie swojego terytorium do przelotu dronów i rakiet, Sikorski odpowiedział: "między innymi".

Sikorski o spotkaniu z szefem MSZ Białorusi: Sąsiad chce polepszyć stosunki

Szef MSZ zaznaczył jednocześnie, że między Warszawą a Mińskiem trwają kontakty także na innych szczeblach. Wskazał na uwolnienie przez władze Białorusi części więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, oraz zapowiedział otwarcie nowego budynku polskiej ambasady w Mińsku.

– Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody – stwierdził.

Sikorski został zapytany, czy rozmowa z Ryżenkowem oznacza uznanie reżimu Aleksandra Łukaszenki lub początek normalizacji stosunków. – Jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy – odpowiedział.

O ewentualnym procesie normalizacji relacji mówił ostrożnie. – To jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać – wskazał.

Polska delegacja w Nowym Jorku. Na czele prezydent Nawrocki

W środę (23 września) podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ przedstawi stanowisko Polski dotyczące rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywa się pod hasłem: "Przywracanie zaufania, zarządzanie transformacją: ONZ, która skutecznie działa dla wszystkich". Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki.

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