Koalicja rządząca bez większości. Są wyniki nowego sondażu

Z nowego sondażu Research Partner wynika, że najwięcej ankietowanych chce głosować na Koalicję Obywatelską. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska deklaruje 28,8 proc. badanych. Oznacza to spadek o 2,7 pkt proc. w porównaniu z badaniem z czerwca.

Nowy sondaż. KO, PiS i Konfederacja na podium

Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 19,2 proc. poparcia. To spadek o 6,1 pkt proc. w porównaniu do czerwca.

Konfederacja, która zamyka podium, ma w sondażu poparcie na poziomie 11,2 proc. (więcej o 0,1 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 8,8 proc. (więcej o 2,1 pkt proc.). Z kolei na Nową Lewicę chce zagłosować 6,8 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.).

Które partie nie weszłyby do Sejmu?

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – 4,2 proc. poparcia, Rozwój Plus – 4,1 proc., PSL i partie wywodzące się z Polski 2050 po 1,9 proc. poparcia.

Na inne partie – zgodnie z sondażem – chce zagłosować 1,7 proc. ankietowanych.

Obecna koalicja rządowa straciłaby władzę

Dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego oszacował podział mandatów w Sejmie na podstawie sondażu.

Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 190 posłów, Zjednoczona Prawica – 132 (w przekazanych danych PiS i Rozwój Plus występują osobno, lecz symulacja przypisuje 132 mandaty "Zjednoczonej Prawicy"), Konfederacja – 63, Korona Grzegorza Brauna – 49, Lewica – 26.

Zgodnie z symulacją na podstawie sondażu, ugrupowania obecnej koalicji rządzącej zdobyłyby 216 mandatów, czyli o 15 mniej niż potrzeba do większości. Opozycja wprowadziłaby do Sejmu 244 miejsca.

Tyle osób chce wziąć udział w wyborach

73,3 proc. ankietowanych zadeklarowało udział w wyborach, w tym 55,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 17,6 proc. "raczej tak".

Badanie Research Partner przeprowadzono na panelu Ariadna od 18 do 21 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1040 dorosłych osób.

Czytaj też:

Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu Czytaj też:

"Koalicja 15 października żegna się z władzą". Jest nowy sondaż