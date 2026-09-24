Kto odpowiada za szturm migrantów na Ceutę? W Hiszpanii przeprowadzono sondaż

Ceuta, hiszpańska eksklawa na północnym wybrzeżu Afryki, od wielu tygodni zmaga się ze wzmożoną presją migracyjną. Kryzys wybuchł po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia ok. 70 tys. migrantów z Maroka przedostało się na hiszpańskie terytorium. Część próbowało przepłynąć morze wpław. Zginęły 82 osoby.

Według lokalnych władz większość migrantów została następnie odesłana do Maroka, jednak w enklawie nadal pozostaje kilka tysięcy przybyszów, którzy wywołują napięcia społeczne i protesty mieszkańców.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpanie wskazali odpowiedzialnych

Z sondażu przeprowadzonego dla hiszpańskiej gazety "20 Minutos" wynika, że zdaniem 82 proc. respondentów kryzys w Ceucie wywołało Maroko, które powinno zostać za to ukarane sankcjami przez rząd w Madrycie lub Unię Europejską.

Ponad 63 proc. ankietowanych uważa również, że rząd premiera Pedro Sancheza nie zajął wystarczająco stanowczego stanowiska w sprawie ochrony suwerenności nad Ceutą i Melillą – drugą hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej.

Tylko 6 proc. pytanych nie zgadza się z odpowiedzialnością Maroka za kryzys. Zdania w tej sprawie nie ma 11 proc.

Władze Maroka tłumaczyły wcześniej, że podczas masowego szturmu granicy ich służby celowo unikały konfrontacji z tłumem, obawiając się licznych ofiar. Marokański minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi przyznał, że wśród osób próbujących przedostać się do Ceuty było wielu młodych Marokańczyków.

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Odtajnione na początku września przez hiszpański rząd dokumenty wywiadu pokazują, że służby ostrzegały przed próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie.

Rząd Sancheza utrzymuje, że nie otrzymał informacji wskazujących na możliwość szturmu migrantów. Opozycja oskarża Sancheza o kłamstwo i chce jego dymisji.

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