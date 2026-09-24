Kto odpowiada za szturm migrantów na Ceutę? W Hiszpanii przeprowadzono sondaż
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Świat

Kto odpowiada za szturm migrantów na Ceutę? W Hiszpanii przeprowadzono sondaż

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Marokańczycy szturmują Hiszpanię Ceutę
Marokańczycy szturmują Hiszpanię Ceutę Źródło: PAP/EPA / Reduan Dris
Większość Hiszpanów (82 proc.) uważa, że ​​to Maroko wywołało kryzys migracyjny w Ceucie i domaga się nałożenia na ten kraj sankcji.

Ceuta, hiszpańska eksklawa na północnym wybrzeżu Afryki, od wielu tygodni zmaga się ze wzmożoną presją migracyjną. Kryzys wybuchł po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia ok. 70 tys. migrantów z Maroka przedostało się na hiszpańskie terytorium. Część próbowało przepłynąć morze wpław. Zginęły 82 osoby.

Według lokalnych władz większość migrantów została następnie odesłana do Maroka, jednak w enklawie nadal pozostaje kilka tysięcy przybyszów, którzy wywołują napięcia społeczne i protesty mieszkańców.

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Z sondażu przeprowadzonego dla hiszpańskiej gazety "20 Minutos" wynika, że zdaniem 82 proc. respondentów kryzys w Ceucie wywołało Maroko, które powinno zostać za to ukarane sankcjami przez rząd w Madrycie lub Unię Europejską.

Ponad 63 proc. ankietowanych uważa również, że rząd premiera Pedro Sancheza nie zajął wystarczająco stanowczego stanowiska w sprawie ochrony suwerenności nad Ceutą i Melillą – drugą hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej.

Tylko 6 proc. pytanych nie zgadza się z odpowiedzialnością Maroka za kryzys. Zdania w tej sprawie nie ma 11 proc.

Władze Maroka tłumaczyły wcześniej, że podczas masowego szturmu granicy ich służby celowo unikały konfrontacji z tłumem, obawiając się licznych ofiar. Marokański minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi przyznał, że wśród osób próbujących przedostać się do Ceuty było wielu młodych Marokańczyków.

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Odtajnione na początku września przez hiszpański rząd dokumenty wywiadu pokazują, że służby ostrzegały przed próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie.

Rząd Sancheza utrzymuje, że nie otrzymał informacji wskazujących na możliwość szturmu migrantów. Opozycja oskarża Sancheza o kłamstwo i chce jego dymisji.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: EFE
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