"To jest wpadka". Konfederacja przyznaje się do błędu

Komisarz Wyborczy w Krakowie uznał odwołanie kandydata Konfederacji od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej za nieuzasadnione. Ponowne sprawdzenie list poparcia nie tylko nie pozwoliło politykowi przekroczyć wymaganego progu 3 tys. podpisów. Wykazało, że prawidłowych podpisów jest o 133 mniej, niż ustalono wcześniej.

Miejska Komisja Wyborcza sprawdziła wcześniej 5033 podpisy. Za prawidłowe uznano 2878, a 2155 zakwestionowano. Bocheńczakowi brakowało wówczas 122 podpisów do rejestracji. Krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego podała po kolejnej weryfikacji, że sprawdzono 5034 podpisy. Tym razem za prawidłowe uznano 2745, a 2289 za nieprawidłowe. Tym samym dystans do wymaganego minimum zwiększył się ze 122 do 255.

Wawer: Zobowiązujemy się wobec wyborców, że nic takiego się nigdy nie wydarzy

"Moja kandydatura na Prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów" – ogłosił na początku września Bartosz Bocheńczak. W reakcji na sytuację, partia podjęła działania. Do sprawy odniósł się w czwartek na antenie radia RMF FM poseł Konfederacji Michał Wawer.

– Wpadki się zdarzają, to jest wpadka i jest ona rozliczona. Głowy poleciały, wyciągamy z tego wnioski i zobowiązujemy się wobec wyborców, że nic takiego się nigdy nie wydarzy – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył wiceprezes Ruchu Narodowego: "To jest nauczka, żeby nawet rzeczy, które wydają się proste i oczywiste, nigdy nie lekceważyć". – My w Krakowie zbieraliśmy dużo więcej podpisów w dużo krótszym czasie w poprzednich kampaniach. Dlaczego się nie udało? Dlatego że temat został zlekceważony. Możemy jedynie zagwarantować, że ani w Krakowie, ani nigdzie indziej się taka sytuacja więcej nie powtórzy – mówił Wawer.

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