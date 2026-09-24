Nawrocki liderem, ale jego przewaga topnieje. Są wyniki nowego sondażu zaufania

Z nowego sondażu zaufania do polityków, przeprowadzonego przez IBRiS dla Onet.pl, wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa obecnie 47,1 proc. badanych. To o 3,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu przeprowadzonym w sierpniu.

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki, Sikorski i Kosiniak-Kamysz na podium

Drugie miejsce zajął wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, do którego zaufanie deklaruje 46,2 proc. badanych. Oznacza to, że zaufanie do szefa polskiej dyplomacji wzrosło o 2,6 pkt proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, zamyka podium. Prezesowi PSL ufa 42,8 proc. badanych. To wynik o 1,7 pkt proc. wyższy niż w sierpniowym badaniu.

Tusk, Czarzasty i m.in. Bosak na dalszych miejscach

Na czwartym miejscu znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do szefa rządu wzrosło o 3,8 pkt proc. – wynosi obecnie 40,7 proc.

Z kolei Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 38 proc. badanych. Marszałek Sejmu poprawił wynik o 3,4 pkt proc.

Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (36,3 proc., wzrost o 0,8 pkt proc.), Mateusz Morawiecki (35 proc., wzrost o 1,7 pkt proc.), Piotr Zgorzelski (30,7 proc., wzrost o 3,3 pkt proc.) oraz Sławomir Mentzen (27,1 proc., spadek o 1 pkt proc.).

Braun ze wzrostem zaufania

Onet.pl zwraca uwagę na dalszą część rankingu i dwóch polityków z największymi wzrostami zaufania.

Wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 25,4 proc. badanych, czyli 5,9 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Polityka Lewicy nie zna aż co czwarty uczestnik sondażu (26,5 proc.).

Zaufanie do lidera Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna, wzrosło o 4,6 pkt proc. – do 22,3 proc. To drugi co do wielkości wzrost w całym rankingu. 65,5 proc. deklaruje wobec europosła nieufność.

Sondaż IBRiS dla portalu Onet.pl został zrealizowany w dniach 19-20 września 2026 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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