Sojusznik AfD rośnie w siłę. Są wyniki nowego sondażu

Z nowego sondażu ośrodka badawczego Intercampus, wynika, że Andre Ventura cieszy się poparciem 28,4 proc. ankietowanych Portugalczyków. Oznacza to, że od w porównaniu z badaniem z lipca, zyskał blisko 5 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zdobył obecny premier Portugalii, Luis Montenegro. Przywódcę centroprawicowej koalicji Sojusz Demokratyczny (AD) wskazało 25,8 proc. portugalskich respondentów.

Portugalscy komentatorzy oceniają, że sondaż dowodzi rosnącego poparcia dla partii Chega. Odnotowują przy tym, że ugrupowanie kierowane przez Andre Venturę jest sojusznikiem Alternatywy dla Niemiec (AfD).

AfD wygrało wybory do regionalnego parlamentu Saksonii-Anhaltu

Andre Ventura był jednym z pierwszych europejskich polityków, który pogratulował zwycięstwa AfD w wyborach do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt.

AfD wygrała wybory do regionalnego parlamentu Saksonii-Anhaltu, uzyskując w nich 43,8 proc. głosów. AfD po raz pierwszy w historii stworzy rząd na szczeblu kraju związkowego.

Sondaż: AfD z rekordowym poparciem we wschodnich landach Niemiec

Z niedawno opublikowanego sondażu wynika, że Alternatywa dla Niemiec (AfD) z poparciem na poziomie 45 proc. jest najsilniejszą partią we wschodnich landach kraju. Wyprzedza Lewicę (15 proc.), która w sondażu jest druga. Chadecka CDU zajmuje dopiero trzecie miejsce z wynikiem na poziomie 12 proc. poparcia.

Z kolei z sondażu opublikowanego 15 września wynika, że blok chadecki CDU/CSU kanclerza Niemiec Friedricha Merza może liczyć w skali kraju na 18 proc. poparcia. Jest to najsłabszy wynik chadeków w historii sondaży. Najsilniejszą partią pozostaje prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 29 proc.

Założona w 2019 roku portugalska partia Chega zdobyła w ostatnich wyborach do parlamentu największą od swojego powstania liczbę mandatów – 60. Przegrała tylko z AD, który do parlamentu wprowadził 91 posłów.

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