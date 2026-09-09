AfD bije rekordy na wschodzie Niemiec. Są wyniki sondażu

Z opublikowanego w środę sondażu instytutu Forsa wynika, że gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na wschodzie Niemiec zwyciężyłaby AfD, zdobywając 45 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęłaby Lewica z poparciem na poziomie 15 proc. Podium zamyka CDU, notując 12 proc. poparcia. Z kolei socjaldemokratyczna SPD i Zieloni otrzymaliby po 9 proc. głosów. Radykalnie lewicowa BSW zdobyłaby 5 proc. poparcia.

Sondaż: AfD ma 28 proc. poparcia w całych Niemczech

AfD prowadzi również całych Niemczech, notując poparcie na poziomie 28 proc.

Kolejne miejsca zajmują: chadecki blok CDU/CSU (21 proc. poparcia), Zieloni (16 proc. poparcia), SPD (12 proc. poparcia) i Lewica (11 proc. poparcia). Poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego znaleźliby się liberałowie z FDP i BSW, na które chce zagłosować 4 proc. wyborców.

Z kolei z sondażu dla telewizji RTL i ntv wynika, że wyborcy AfD są przekonani, że partia najlepiej reprezentuje interesy narodu niemieckiego – na tę motywację wskazało 34 proc. badanych. Na niezadowolenie z systemu politycznego w Niemczech wskazało z kolei 22 proc. badanych, zaś na niezadowolenie z rządu – 21 proc.

Niemcy niezadowoleni z kanclerza Merza

Z sondażu wynika również, że notowania kanclerza Niemiec Friedricha Merza są bardzo niskie. Popiera go zaledwie 13 proc. Niemców. Niezadowolonych z jego działań jest 85 proc. uczestników sondażu.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu wschodnioniemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, uzyskując 43,8 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 78 procent.

Sondaż przeprowadzono dniach 1-7 września na próbie 2502 osób uprawnionych do głosowania. Błąd pomiaru wynosi 2,5 pkt proc. Przez wschodnie kraje związkowe Forsa rozumie: Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt i Turyngię.

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