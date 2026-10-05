Czarzasty uderza w Zandberga. "Na złość liberałom odda władzę faszystom"

Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu, wielokrotnie mówił, iż uważa, że lewica powinna pójść do wyborów skonsolidowana. Wyraził chęć wspólnej listy m.in. z Partią Razem, która jest w opozycji do rządu Donalda Tuska, który współtworzy Lewica.

Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem, wyklucza start w wyborach z Nową Lewicą.

Według niedawnego sondażu OGB, Nowa Lewica ma 6,9 proc. poparcia, Partia Razem – 3,2 proc., co oznacza, że nie przekracza progu wyborczego.

Czarzasty krytykuje Zandebrga. "Na złość liberałom odda władzę niedługo faszystom"

– Nie chcę z partią Razem walczyć. Po pierwsze myślę, że Adrianowi, przecież człowiekowi mi bliskiemu, mogę przypomnieć coś takiego, że swego czasu, dzięki swoim decyzjom, a to było lat temu wiele, doprowadził do tego, że PiS doszedł do władzy i osiem lat rządził – powiedział w poniedziałek w TVP Info Włodzimierz Czarzasty.

Zauważył, że "w tej chwili jest sytuacja taka, że Adrian tak się zachowuje, że na złość liberałom odda władzę niedługo faszystom". – Generalnie ja się z takim sposobem myślenia nie zgadzam – dodał.

Zdaniem marszałka Sejmu "ciągłe atakowanie tego rządu doprowadza według niego do tego, że będzie lepiej". – Moim zdaniem po prostu może doprowadzi do tego, że pan Braun razem z panem Bosakiem, Mentzenem, z panem Czarnkiem, z panem Mateckim, z panem Suskim po prostu będzie robił to, co robił – ocenił.

"Adrian ma wizję, że jego partia powinna być języczkiem u wagi"

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "Adrian przedstawia taką wizję, że jego partia powinna być języczkiem u wagi, jak będzie języczkiem uwagi, to będzie dobrze".

– To się już raz stało. Nawet dwa razy. W momencie, kiedy od czterech głosów, które posiada w Sejmie, cokolwiek zależało, to głosowaliśmy kwestię immunitetu, zabrania immunitetu w sprawie aresztowania pana Ziobry i tutaj partia Razem obroniła Ziobrę. I ta sama sytuacja była z Mentzenem – powiedział.

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