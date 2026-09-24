Rośnie poparcie dla KO, ale Tusk traci władzę. Są wyniki nowego sondażu

Z nowego sondażu OGB przeprowadzonego w dniach 18-22 września, wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 36,5 proc. Polaków.

Nowy sondaż OGB. KO, PiS i Konfederacja na podium

Ugrupowanie premiera Donalda Tuska zaliczyło wzrost poparcia o 3 pkt proc.

Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu deklaruje 22,6 proc. badanych. To wzrost o 0,3 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,9 proc. To spadek poparcia o 1,9 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej na czwartym miejscu

Na kolejnym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce zagłosować 9,4 proc. Polaków. Ugrupowanie Grzegorza Brauna odnotowuje spadek poparcia o 1,1 pkt proc.

W Sejmie jeszcze Lewica i Rozwój Plus

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica, która cieszy się poparciem 6,9 proc. ankietowanych, notując wzrost o 0,9 pkt proc.

Minimalnie nad progiem wyborczym jest Rozwój Plus, który w sondażu OGB notuje poparcie na poziomie 5,1 proc. To spadek o 0,4 pkt proc.

Do Sejmu nie dostałyby się: Partia Razem – 3,2 proc., spadek poparcia o 0,4 pkt proc.; Polska 2050 – 1,4 proc., wzrost o 0,5 pkt proc. oraz PSL – 1,1 proc., spadek o 0,6 pkt proc.

Tylu posłów miałyby poszczególne ugrupowania

Przeliczając wyniki sondażu OBG na mandaty, Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 201 posłów. PiS – 125 mandatów, a Konfederacja – 63 posłów. Konfederacja Korony Polskiej zdobyłaby 43 mandaty. Lewica – 19, zaś Rozwój Plus – 9 posłów.

Oznacza to, że zgodnie z wynikami sondażu, obecna koalicja rządowa straciłaby władzę. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica mają razem 220 posłów.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej miałyby łącznie 231 posłów.

Sondaż OGB przeprowadzono w dniach 18-22 września 2026 roku na próbie tysiąca osób, metodą CATI.

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