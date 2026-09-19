Coraz więcej przeciwników Hołowni w rządzie. Jest nowy sondaż

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 23,1 proc. respondentów. Na początku września przeciwników wejścia Hołowni do rządu było 53,2 proc.

Więcej przeciwników niż na początku września

Podobne pytanie SW Research zadawał na początku miesiąca. W badaniu przeprowadzonym 2–3 września za wejściem Hołowni do rządu opowiedziało się 23,6 proc. respondentów. Przeciw było 53,2 proc., a 23,2 proc. nie miało zdania.

Wyniki najnowszego sondażu różnią się w zależności od wieku ankietowanych. Najmniej zwolenników wejścia Hołowni do rządu jest wśród osób po 50. roku życia – 18,1 proc. W grupie 35–49 lat jest ich 28,1 proc., a wśród osób w wieku 25–34 lata – 24,2 proc. Wśród respondentów poniżej 25. roku życia wejście Hołowni do rządu popiera 29,3 proc. Różnice między kobietami i mężczyznami są niewielkie. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 23,5 proc. mężczyzn i 22,8 proc. kobiet.

Hołownia o wejściu do rządu

Od kilku tygodni pojawiają się doniesienia dotyczące możliwego wejścia Hołowni do rządu. Media informowały m.in. o możliwości powierzenia mu funkcji związanej z bezpieczeństwem informacyjnym i walką z dezinformacją.

Sam Hołownia mówił jakiś czas temu w TVN24, że nie otrzymał propozycji objęcia funkcji wicepremiera. – Nie było takiej propozycji, nie było rozmów o tym, jest dużo plotek, jest dużo pogłosek. Oczywiście jeżeli będzie taka wola polityczna i koalicjantów, i mojego ugrupowania, i wreszcie moja, to ja jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje – powiedział. – Nie zabiegam o to, nie proszę o to, nie załatwiam sobie tego, natomiast jeżeli to się zepnie w projekt, w całość, to oczywiście nie odmówię – dodał.

Nowa rola Szymona Hołowni

W czwartek Szymon Hołownia został przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Zastąpił Pawła Śliza, który kierował klubem od 2024 roku. Według ugrupowania Hołownia został wybrany jednogłośnie przez parlamentarzystów. – Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę – napisał ustępujący przewodniczący.

Jak przekazał Śliz, decyzję poprzedziły rozmowy z Hołownią. – Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie – stwierdził Śliz.

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