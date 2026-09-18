PiS bez wicemarszałka. Sejm wybrał kandydata Morawieckiego

Marcin Horała został wybrany na funkcję wicemarszałka Sejmu. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus otrzymał 254 głosów. Z kolei na kandydata klubu PiS Marcina Ociepę głosowało 167 posłów.

Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów.

Marcina Horałę poparli posłowie należący do obecnej koalicji rządowej. Za Marcinem Ociepą zagłosowali z kolei w zdecydowanej większości posłowie Konfederacji.

Błaszczak: Przedstawiciel opozycji koncesjonowanej

Przed wyborem wicemarszałka Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że "wakat w prezydium Sejmu jest przeznaczony dla klubu parlamentarnego PiS. – Tak stanowi obyczaj parlamentarny – podkreślił.

– Za chwilę przekonamy się, czy większość w tej kadencji szanuje obyczaje parlamentarne, czy też na naszych oczach dojdzie do złamania tego obyczaju – dodał.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że "to głosowanie będzie niezwykle ważne".

– Będzie pokazywało, proszę patrzeć na głosy oddane przez poszczególnych posłów. To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje PiS, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej – mówił szef klubu PiS.