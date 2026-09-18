"Dał się skusić i wykorzystać". Bosak bez ogródek

Marcin Horała z klubu Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Kandydat PiS Marcin Ociepa przegrał głosowanie w Sejmie.

Horała, zgłoszony przez klub Mateusza Morawieckiego, otrzymał 254 głosów. Z kolei na przedstawiciela klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę głosowało 167 posłów.

Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów.

Bosak wbija szpilkę klubowi Rozwój Plus. Reakcja posła PiS

Sytuacja rodzi pytania o dalsze podziały na linii Prawo i Sprawiedliwość – Rozwój Plus. Wybór nowego wicemarszałka Sejmu kosztem macierzystej partii może być bowiem przyczynkiem kolejnego zgrzytu. Sprawę skomentował w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Myślę, że klub Rozwój Plus popełnił dziś błąd. Wyciągnął rękę do przeciwników politycznych po stanowisko, które należało się partii, z której właśnie odeszli. Dał się skusić i wykorzystać" – napisał polityk Konfederacji.

Jak dodał parlamentarzysta: "Prawicowcy wyborca doceniłby moim zdaniem zachowanie przeciwne".

Na wpis Bosaka zareagował poseł PiS Paweł Szrot.

"Absolutna prawda, Panie Marszałku" – napisał polityk na portalu X.

Kto pełni funkcję wicemarszałka Sejmu?

Pod koniec lipca szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosi posła Marcina Ociepę jako kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL). Lewicę, jako marszałek Sejmu, reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

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