Dopłaty do emerytur. Jest ważny projekt ustawy wycofującej uprzywilejowanie obcokrajowców

Emerytury w Polsce nie zawsze są wypłacane obywatelom Ukrainy proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Państwo polskie dopłaca, by była to wysokość polskiej minimalnej emerytury. Wystarczy, że osoba z Ukrainy wypracowała w Polsce jedną ZUS-owską składkę. Konfederacja konsekwentnie podejmuje kolejne działania, by przywrócić stan prawny sprzed zawartej przez polskie władze umowy, czyli żeby każdy dostawał tyle emerytury, ile rzeczywiście wypracuje, a nie więcej – jak część obywateli Ukrainy w Polsce.

Dopłaty do emerytur dla Ukraińców w Polsce

Posłowie Konfederacji wielokrotnie alarmowali w sprawie zawartej w maju 2012 roku przez rząd Donalda Tuska bardzo niekorzystnej dla Polski umowy na podstawie której podatnicy będą dopłacać z do emerytur Ukraińców. (Emerytury w Polsce są dużo wyższe niż u naszych sąsiadów).

W 2024 roku odpowiedzi na interwencję posła Grzegorza Płaczka fakt ten potwierdził ZUS. Polska instytucja wyrównuje minimalne emerytury obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, by ich świadczenia osiągały polski poziom gwarantowany prawem.

Sławomir Mentzen dokładnie wyjaśnił i proponował wcześniej, jak wyjść ze stworzonego problemu. Przede wszystkim emerytury powinny być wypłacane Ukraińcom proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Jeśli ktoś pracował np. jeden dzień, to nabywa prawo do emerytury w wysokości za jeden dzień pracy, a nie minimalną emeryturę.

Konfederacja podkreśla, że niekorzystne umowy trzeba jak najszybciej wypowiedzieć, a na razie na okres przejściowy proponuje ustawę.

Konfederacja składa projekt ustawy naprawczej

O projekcie mówili w piątek na konferencji prasowej posłowie Michał Wawer, Ryszard Wilk oraz jeden z prawników ugrupowania Witold Stoch.

Proponowany akt normatywny zakłada m.in, że aby ubiegać się w Polsce o wyrównanie do minimalnej emerytury obcokrajowcy będą musieli wylegitymować się odprowadzeniem składek do polskiego systemu emerytalnego odpowiadającym mniej więcej 10 latom okresów składkowych. Ustawa ma też wprowadzić przepis przejściowy, by złożone już wniosku do ZUS o dopłaty – których jest mnóstwo – zostały rozpatrzone na nowych warunkach.

– To jest problem, który z rok na rok narasta. Do ZUS-u, do polskich sądów napływają kolejne sprawy, w których widzimy ten sam powtarzający się model. Osoby, które przepracowały całe swoje życie na Ukrainie czy na Białorusi, a niedługo też w Indiach albo w Brazylii, bo takie umowy międzynarodowe są w tej chwili procedowane przez rząd, przyjeżdżają do Polski na kilka miesięcy, na kilka lat, wypracowują tu zaledwie kilka-kilkanaście składek, a następnie przychodzą odebrać emeryturę nie tylko odpowiadającą wartości tych składek, które wypracowali, ale z dopłatą do emerytury minimalnej, dlatego że kolejne rządy, najpierw PiS-u, potem Platformy, podpisywały umowy, które tworzą taką procedurę – powiedział Wawer.

Absurdalna sprawa obrazuje patologię

– Obecnie w ZUS-ie jest konkretna sprawa obrazująca w pełni tę patologię. Sprawa pani z Ukrainy, która wpłaciła 13 złotych 86 groszy składek, pracując w Polsce, i teraz będzie otrzymywać do emerytury dopłatę w wysokości 1 539 złotych miesięcznie, a także otrzyma jednorazową wypłatę 73 tysiące złotych wstecz. Sprawa jest przed polskim sądem, natomiast przepisy w tej sprawie są jasne. To przepisy tutaj są problemem. To nie jest jakaś złośliwość, to nie jest jakiś błąd w systemie, to nie jest jakaś korupcja – powiedział Wawer.

– Te umowy, trzeba powiedzieć krótko, powinny być po prostu wypowiedziane. Natomiast dopóki nie zostaną wypowiedziane, dopóki nie będziemy mieli mocy, żeby po prostu uwolnić Polskę z tych absurdalnych zobowiązań, to przychodzimy z propozycją alternatywną, propozycją, która chyba każdego trzeźwo myślącego człowieka powinna przekonywać, żeby wprowadzić do polskiego prawa mechanizmy uniemożliwiające pozyskiwanie dopłaty do emerytury minimalnej przez osoby, które tylko symboliczne składki odprowadziły w Polsce przez cały okres swojej kariery zawodowej – oznajmił prawnik.

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