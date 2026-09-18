"Zagrali w grę Tuska". Poseł PiS uderza w byłych kolegów

Na wicemarszałka izby wybrano Marcina Horałę z klubu Rozwój Plus. Reprezentant PiS Marcin Ociepa przegrał głosowanie w Sejmie.

Horała, zgłoszony przez klub Mateusza Morawieckiego, otrzymał 254 głosów. Z kolei na przedstawiciela klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę głosowało 167 posłów.

Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów.

Fogiel: Nasz kandydat powinien był zostać wybrany. Nie został

Do głosowania odniósł się w piątek na antenie Radia Zet poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

– Właśnie dzisiaj odbyło się "sprawdzam". Zgłosiliśmy kogoś innego i zgodnie z deklaracjami większości parlamentarnej, nasz kandydat powinien był zostać wybrany. Nie został – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył, "wiara w to, że koalicja dowodzona przez Donalda Tuska dotrzyma słowa jest wyrazem skrajnej naiwności politycznej".

Poseł PiS podkreślił jednocześnie, że "dopóki się nie otworzyła dyskusja o kandydaturze na marszałka i kiedy uznaliśmy, że mówimy sprawdzam, ten temat nie był poruszany".

Poseł PiS ujawnia, co mówił Horała

– Mnie dziwi inna rzecz: Dlaczego nasi koledzy z Rozwoju Plus z pełną świadomością zagrali w grę Tuska na skłócanie prawicy? Jeszcze wczoraj Marcin Horała mówił, że wie, że platforma go poprze, bo chce awantury – mówił Radosław Fogiel.

Parlamentarzysta podkreślił, że "współdoprowadzili do sytuacji, w której wystawili kandydata w kontrze do PiS, większego klubu parlamentarnego i który w parlamentarnej tradycji dostał się do Sejmu z własnych list, a nie 'wypączkował'". – Pierwszeństwo w oczywisty sposób powinien mieć PiS – zaznaczył poseł PiS.

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL). Lewicę, jako marszałek Sejmu, reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

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