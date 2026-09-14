Czarzasty zdecydował. Głosowanie w Sejmie jeszcze bardziej podzieli PiS i Rozwój Plus?

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu 24, że "trzeba ten temat (wyboru wicemarszałka Sejmu) zamknąć".

– Jest jedno miejsce wolne (w Prezydium Sejmu), są dwie kandydatury i Sejm będzie wybierał po prostu jedną z tych dwóch kandydatur – powiedział.

Czarzasty nie planuje rozszerzyć wielkości Prezydium Sejmu

Lider Lewicy podkreślił, że "natomiast to, co jest ważne – nie planujemy rozszerzenia wielkości Prezydium Sejmu".

– Nie będziemy dopasowywali wielkości Prezydium albo Konwentu Seniorów do takiej sytuacji, w której jedna partia podzieli się bardziej, czy się podzieli mniej – dodał.

Włodzimierz Czarzasty dopytywany o to, którego z kandydatów na wicemarszałka poprze klub Lewicy, Czarzasty odparł, że "tego, kto zostanie wydyskutowany na klubie". Poinformował, że we wtorek wieczorem zbiera się klub Lewicy, ale nie wie, czy dyskusja będzie dotyczyła kwestii wicemarszałka. Możliwe, że o tym klub Lewicy będzie dyskutował – jak powiedział – "za dwa, trzy dni".

Ociepa i Horała kandydatami na wicemarszałka Sejmu

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejmu, w piątek posłowie mają wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch: Marcin Ociepa zgłoszony przez klub PiS oraz Marcin Horała zaproponowany przez klub Rozwój Plus.

Pod koniec lipca szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosi posła Marcina Ociepę jako kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL). Lewicę, jako marszałek Sejmu, reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

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