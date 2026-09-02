Kaczyński: Tutaj oczywiste pierwszeństwo należy się nam

Jarosław Kaczyński został w środę zapytany o starania Rozwoju Plus w kwestii otrzymania funkcji wicemarszałka Sejmu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego klub złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie. Z kolei w środę były premier przedstawił kandydata na to stanowisko. Jest nim Marcin Horała.

Prezes PiS przyznał, że wysoko ceni Horałę i nie ma nic przeciwko, aby objął funkcję wicemarszałka. Zaznaczył jednak, że to jego partia powinna mieć pierwszeństwo w tej kwestii.

Prezydium Sejmu będzie rozszerzone?

Obecna liczba wicemarszałków wynika z uchwały przyjętej 13 listopada 2023 roku. Od tego czasu układ sił w Sejmie jednak się zmienił. Powstał klub Rozwój Plus skupiony wokół Mateusza Morawieckiego, a po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050 utworzono Unię Centrum.

Oba nowe kluby zamierzają zgłosić własnych kandydatów na stanowisko wicemarszałka. Problem w tym, że PiS zdecydowało się wystawić Marcina Ociepę zamiast Elżbiety Witek, co oznacza, że przy obecnych zasadach skład prezydium jest w praktyce pełny.

Według informacji RMF FM Kancelaria Sejmu prowadzi już rozmowy z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, pozostałymi członkami prezydium oraz przewodniczącymi klubów. Rozważana jest nowa uchwała zwiększająca liczbę miejsc dla wicemarszałków do ośmiu.

Tymczasem w środę marszałek Czarzasty stwierdził, że nie widzi możliwości zwiększenie liczby wicemarszałków.

– Uważam, że wielkość prezydium Sejmu nie powinna być zwiększana. To moje zdanie, oczywiście moje zdanie podlega i dyskusji i konsultacji z różnymi siłami politycznymi, ale jeżeli chodzi o moje stanowisko, jest właśnie takie. Dlatego że uważam, że Sejm bez względu na to, jakie są zmiany w bieżącej polityce, powinien być instytucją stabilną. Gwarancją stabilności Sejmu jest m.in. prezydium i marszałek Sejmu – powiedział.

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