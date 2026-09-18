Poseł wraca z Rozwoju Plus do PiS. Ważna zapowiedź Kaczyńskiego o sojuszach

– My będziemy szli w dalszym ciągu swoją drogą. Będziemy się starali o to, żeby powstały możliwe szerokie sojusze, bo dzisiaj prawica ma wszelkie szanse na to, żeby wygrać te wybory, ale powinna się do tego celu jakoś dużo bardziej niż obecnie zintegrować i przede wszystkim zrezygnować z tych wszystkich działań, zmierzających do niszczenia innych części prawicy – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie.

Poseł Skwarek wraca z Rozwoju Plus do klubu PiS

Lider PiS poinformował, że do ugrupowania wraca poseł Sławomir Skwarek. – Mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem, bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wielokrotnie z nim rozmawiałem i wiem, że to czasem długo trwa. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie i będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została jakby okazana, szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi – powiedział polityk.

– Cieszę się z tego klubu PiS. Co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura. Chcę też jasno powiedzieć, że nikt mnie do tego nie przymuszał. To jest moja własna decyzja. Powstała po przemyśleniach, trochę trwały. (...) Dziękuję za to zaufanie, że dane jest mi powrócić. Do kolegów, do wartości, które są najbliższe mojemu prawemu sercu – powiedział Sławomir Skwarek.

Sommer: Jarosław Kaczyński nie rozwali paktu senackiego "prawicy"

Według sondaży arytmetycznie PiS, dwie Konfederacje i Rozwój Plus pokonają w przyszłorocznych wyborach obóz Donalda Tuska i jeśli się dogadają, będą w stanie utworzyć koalicję rządową, a przynajmniej odsunąć obecnego premiera od władzy, tworząc rząd mniejszościowy wspierany przez część "prawicy", która nie wejdzie do koalicji.

W najnowszym nagraniu na swoim kanale YouTube Telewizja Polska 24 Piotr Barełkowski rozmawiał z redaktorem naczelnym "Najwyższego Czasu" Tomaszem Sommerem. Jednym z tematów był potencjalny pakt senacki PiS, dwóch Konfederacji i Rozwoju Plus. Zdaniem Sommera taki pakt ostatecznie zostanie zawiązany.

Sommer ocenił, że finalnie PiS nie odrzuci ani paktu senackiego z partią Brauna, a także nie odrzuci po wyborach koalicji w Sejmie, jeżeli wyniki pokażą, że konstelacja z Koroną jest potrzebna, żeby nie było kolejnego rządu obozu Donalda Tuska.

Zdaniem Sommera działacze PiS ewidentnie chcą koalicji również z Braunem, by pokonać Tuska, a jeżeli Kaczyński się na to nie zdecyduje i Tusk wygra, to dramatycznie odbije się to na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Konflikty na "prawicy" przedłużą władzę Tuska? "Patrzę z przerażeniem" Czytaj też:

PiS ciska gromy w Horałę. "Ważniejsze niż ideały"