Czarnek zapowiada walkę z "lewactwem brukselskim". PiS przestawił program dla rolników

W sobotę w Zdaniach pod Radomskiem (woj. łódzkie) PiS zaprezentował program dla rolnictwa.

PiS przedstawił propozycje dla rolnictwa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w ostatnich trzech latach zapomniano o rolnictwie i mamy do czynienia z atakiem na polską wieś.

– To jest polityka w wielkiej mierze narzucana z zewnątrz. Polityka, która kieruje się ideologią patrzącą na wieś bardzo niechętnie, bo wieś jest, generalnie rzecz biorąc, dużo bardziej konserwatywna, zachowująca tradycyjne wartości niż miasta. To jest przesłanka przeświadczenia w Europie, że ta część społeczeństwa powinna być ograniczona i na różne sposoby prześladowana. Dlatego, żeby nastąpiło ostateczne zwycięstwo nie tyle lewicy, co lewactwa, które stawia świat na głowie – mówił.

Jarosław Kaczyński zapewnił, że PiS jest przygotowane do przejęcia władzy i ma propozycje, które będą wspierać rolnictwo.

– Przywrócimy siłę polskiego rolnictwa, siłę polskiej wsi. Przywrócimy tę siłę, która tworzy poważną część PKB – powiedział.

Czarnek zapowiada walkę z "lewactwem brukselskim"

Z kolei Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, zapowiedział, że w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, plan na polską wieś będzie realizowany od pierwszego posiedzenia urzędowania nowego rządu.

– Ten polski plan zawiera się w słowach z kampanii prezydenta Karola Nawrockiego: polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole – mówił.

Kandydat PiS na premiera stwierdził, że odbudowa polskiej wsi wymaga w szczególności powrotu do produkcji zwierzęcej oraz zatrzymania w gospodarstwach młodych ludzi, bez czego polskie rolnictwo nie ma przyszłości.

Przemysław Czarnek zapowiedział podczas konwencji deregulację przepisów, co ma uwolnić polskie rolnictwo.

– Co to znaczy uwolnić polską wieś i rolnictwo? To znaczy, że należy przyjąć na pierwszym posiedzeniu nowego rządu wielką ustawę deregulacyjną zdejmującą ogromny nadmiar ciężaru zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, ale też uwalniającą inwestycje w rolnictwie. W ten sposób będzie można przywrócić normalność na polskiej wsi i opłacalność produkcji rolnej – stwierdził.

Wśród zmian przepisów dla rolnictwa, o których mówił wiceprezes PiS, ma znaleźć się m.in. zakaz karania rolników przez różnego rodzaju inspektorów na rzecz zaleceń zmian.

Przemysław zapowiedział walkę z "lewactwem brukselskim", które to – jak mówił – nakłada coraz większe ciężary na polskie rolnictwo.

PiS zaproponował także m.in. ograniczenie procedur i biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej oraz wspieranie lokalnych producentów przy sprzedaży detalicznej.

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