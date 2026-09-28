W Niemczech ponad jedna czwarta pracowników to migranci. W tych zawodach stanowią większość

Według statystyk 27 proc. wszystkich pracujących w Niemczech ma pochodzenie migracyjne. Wśród kucharzy i kucharek odsetek ten sięga 56 proc., co jest najwyższym wynikiem spośród analizowanych zawodów.

W produkcji żywności osoby z korzeniami migracyjnymi stanowią 55 proc. pracowników, a w montażu rusztowań i przetwórstwie mięsnym – po 51 proc.

Duży udział pracowników pochodzenia migracyjnego odnotowano również w transporcie i gastronomii. Stanowią oni 47 proc. kierowców autobusów i motorniczych tramwajów oraz 47 proc. personelu obsługi gastronomicznej.

W hotelarstwie jest to 40 proc., w opiece – 33 proc., wśród asystentów stomatologicznych – 32 proc., a w elektryce budowlanej – 29 proc.

Najniższy udział osób z korzeniami migracyjnymi występuje natomiast w służbach ratowniczych (7 proc.), policji (8 proc.), administracji (9 proc.) i rolnictwie (15 proc.).

Kim są pracownicy o pochodzeniu migracyjnym? Niemiecka definicja

Niemieccy statystycy zaliczają do osób o pochodzeniu migracyjnym tych pracowników, którzy sami albo których oboje rodzice przybyli do Niemiec po 1950 roku – wyjaśnia Deutsche Welle.

Dane pokazują również, że aktywność zawodowa migrantów zależy m.in. od kraju pochodzenia i długości pobytu w Niemczech. Wraz z upływem czasu odsetek pracujących rośnie.

Wśród osób pochodzących z Bliskiego i Środkowego Wschodu, które przebywają w Niemczech od 20-25 lat, pracuje około 87 proc. mężczyzn i 79 proc. kobiet.

Dla porównania w całej populacji osób w wieku 25-59 lat wskaźniki te wynoszą odpowiednio 88 i 81 proc.

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