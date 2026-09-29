Bąkiewicz znów uniewinniony. Sąd nie miał wątpliwości
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Bąkiewicz znów uniewinniony. Sąd nie miał wątpliwości

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Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz Źródło: PAP / Piotr Nowak
Robert Bąkiewicz został uniewinniony od zarzutu uszkodzenia zabytku. Media poznały uzasadnienie decyzji sądu.

Pod koniec stycznia tego roku Robert Bąkiewicz namalował symbol Polski Walczącej na zabytkowym budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Była to reakcja na usunięcie z siedziby MKiŚ tablic poświęconym Żołnierzom Wyklętym oraz symbolu polskiego oporu wobec hitlerowskich Niemiec.

– Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy niszczy wszystko to, co polskie i narodowe. Zdejmuje symbole narodowe i krzyże – powiedział Bąkiewicz na opublikowanym w sieci nagraniu i dodał, że znak PW prawdopodobnie zniknął na polecenie szefowej resortu Pauliny Hennig-Kloski.

Rzecznik Ministerstwa Hubert Różyk tłumaczył później, że tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych i Powstanie Warszawskie miały zostać zdemontowane tymczasowo na okres remontu.

Bąkiewicz uniewinniony

Na początku czerwca do sądu wpłynął akt oskarżenia wobec Bąkiewicza. Działaczowi zarzucano uszkodzenie zabytkowego budynku. W lipcu sąd uniewinniły mężczyznę. Bąkiewicz pisał wtedy o próbie wsadzenia go do więzienia za "obronę Polski Walczącej". Przypomnijmy, że aktywista pokrył koszty usunięcia symbolu, który wykonał na fasadzie budynku resortu klimatu.

Gazeta.pl dotarła do uzasadnienia decyzji sądu. Wskazano w niej, że nie było podstaw do stwierdzenia, że Bąkiewicz trwale uszkodził budynek. Dodano, że symbol został usunięty "przy zastosowaniu techniki hydrodynamicznej, która jest łagodną, nieinwazyjną metodą stosowaną przy ochronie zabytków w celu uniknięcia uszkodzenia materiału kamienia".

Sąd stwierdził, że po procesie czyszczenia nie stwierdzono ubytków w strukturze budynku. Na ścianie nie pozostały również żadne fragmenty farby.

W uzasadnieniu podano również, że Bąkiewicz nie miał świadomości, że budynek, na którym maluje znak Polski Walczącej jest zabytkowy.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Gazeta.pl
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