Czarnek: Zapraszamy do rozmowy nt. dostępu do broni

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie upowszechnienia dostępu do broni podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach. – Chciałbym też zwrócić się i do opinii publicznej, do pana ministra i do wszystkich państwa, aby w Rzeczpospolitej podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni – powiedział Nawrocki. Jak podkreślił prezydent: "Żyjemy w kulturze, nazwijmy ją, transatlantycką, w której są różne podejścia do broni". – Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w Konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni – mówił.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że polskie przepisy w tej materii są bardzo surowe, również na tle uregulowań przyjętych w innych państwach UE. – Nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni, zaledwie ok. 1 proc. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni, potrafi się bronią posługiwać – mówił dalej – zauważył Nawrocki. – Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

Czarnek: Polacy nie powinni być społeczeństwem nieprzygotowanym

Teraz do tej kwestii odniósł się Przemysław Czarnek z PiS. – Prezydent zaapelował o racjonalizację dostępu Polaków do broni. Prawo i Sprawiedliwość popiera ten kierunek. Przygotowaliśmy już Narodowy Program Gotowości Obronnej i chcemy go rozszerzać o kolejne elementy. Polacy nie powinni być społeczeństwem nieprzygotowanym na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa. Dlatego chcemy rozmawiać o tym, czy obecny model dostępu do broni nie zawiera zbyt wielu barier – mówi wiceprezes partii w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Jednocześnie każda zmiana musi iść w parze z wiedzą, szkoleniem, odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo wewnętrzne. Nie chcemy, żeby Polacy byli rozbrojeni. Chcemy, żeby więcej obywateli potrafiło bezpiecznie posługiwać się bronią i było przygotowanych do obrony siebie, swoich rodzin i naszej ojczyzny. Ale takie przepisy muszą być przygotowane odpowiedzialnie – podkreśla.

PiS zachęca do konsultacji

Czarnek wskazał, że "racjonalizacja przepisów nie może oznaczać zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego". – Dlatego rozpoczynamy szerokie konsultacje. Będziemy rozmawiać m.in. z żołnierzami, funkcjonariuszami służb, instruktorami, myśliwymi, strzelcami sportowymi i grupami rekonstrukcyjnymi. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Które bariery są rzeczywiście potrzebne dla bezpieczeństwa, a które są jedynie zbędną biurokracją? Jak zwiększyć dostęp Polaków do profesjonalnych szkoleń? Jak zagwarantować odpowiedzialność osób posiadających broń? I jak stworzyć system, który zwiększy potencjał obronny naszego państwa, nie zwiększając jednocześnie zagrożeń dla obywateli? – wylicza polityk.

Na koniec zachęcił do wzięcia udziału w konsultacjach.

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