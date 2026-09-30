"Nie biorę cudzych niedociągnięć". Kandydatka odcina się od poprzednika

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Potwierdziło się, że w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) oraz Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami; popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL).

Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Natomiast Monikę Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.). Ponowne głosowanie zaplanowano na 11 października.

Piątkowska o Miszalskim: Ten rozdział został zamknięty

Do wyborów odniosła się w środę na antenie Polsat News sama zainteresowana, czyli Monika Piątkowska.

– Dzisiaj mamy dwóch kandydatów. Startuję zarówno ja, jak i Łukasz Gibała, który raczej w krakowskim magistracie szuka wygodnego miejsca pod magistrackim krakowskim żyrandolem – podkreśliła kandydatka komitetu Ponad Podziałami.

Odnosząc się do prezydentury Aleksandra Miszalskiego, zaznaczyła: "Ja nie biorę cudzych niedociągnięć". – Ja nie oceniam tej dwuletniej prezydentury Aleksandra Miszalskiego pozytywnie. Nie oceniam pozytywnie, nie bronię. Mówię tylko, że ten rozdział został zamknięty. Zbyt często Aleksander Miszalski sięgał do kieszeni mieszkańców naszego miasta, chcąc naprawić budżet. Cel słuszny, wykonanie fatalne. Mówię głośno i wyraźnie: Przestańmy żyć przeszłością. Ten rozdział został zamknięty – mówiła Piątkowska. – Tutaj moje zdanie jest absolutnie niezmienne. Rozmawiałam o tym z prezydentem Miszalskim, ale naprawdę ten rozdział został bardzo skutecznie zamknięty – dodała.

Współpraca miasta z rządem? "Bezwzględnie"

Zapytana, czy będzie zachęcać do współpracy miasta z rządem, odpowiedziała: "Bezwzględnie".

– Nie tylko Kraków, ale każde miasto. Zwłaszcza dzisiaj, jeżeli jesteśmy naprawdę w sytuacji, patrząc z punktu widzenia geopolitycznego, w sytuacji wielu różnych zagrożeń, wsparcie polskiego rządu, współpraca wszystkich prezydentów dużych miast z rządem, to zwiększanie bezpieczeństwa obywateli, zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast – powiedziała Monika Piątkowska.

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