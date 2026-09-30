Co z debatą w Krakowie? Jest już data, nie ma porozumienia ws. formuły

Łukasz Gibała przedstawił swoją propozycję debaty przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Chce, aby do dyskusji kandydatów doszło 8 października o godz. 18:00 w studiu na Rynku Głównym. Za realizację miałaby odpowiadać Telewizja Polska, która bezpłatnie udostępniłaby sygnał wszystkim zainteresowanym mediom.

"Podczas debaty pytania zadają sobie wyłącznie uczestnicy. Moderator zajmuje się pilnowaniem czasu. Liczba pytań, liczba bloków tematycznych – do ustalenia. Uczestnicy odpowiadają na stojąco. Nie mają ze sobą gadżetów, notatek, nie korzystają z telefonów komórkowych" – zaproponował Gibała.

Debata Gibała-Piątkowska. Formuła do ustalenia

Monika Piątkowska odpowiedziała na propozycję Łukasza Gibały. Zgodziła się co do terminu debaty, jednak wskazała inną formułę. "Panie radny Gibała, ja zawsze chętnie porozmawiam z Panem o przyszłości Krakowa i o naszych pomysłach na to miasto. I zgadzam się z Panem w jednej ważnej sprawie: mieszkańcy powinni mieć możliwość usłyszenia naszych propozycji, zadania nam pytań i porównania naszych odpowiedzi. Żadne medium nie powinno być przy tym pomijane ze względu na swoją redakcję czy odbiorców. Dlatego proponuję Panu otwartą debatę przed mieszkańcami Krakowa. Czwartek, 8 października, godz. 18:00, Kraków" – napisała na platformie X kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.

"Zaprośmy wszystkie zainteresowane redakcje. Każde medium, które zgłosi chęć udziału, będzie mogło zadać nam obojgu po jednym pytaniu. Te same warunki, ten sam czas na odpowiedź. Porozmawiajmy o finansach Krakowa, transporcie, mieszkaniach, bezpieczeństwie, inwestycjach i o tym, co każde z nas rzeczywiście chce zrobić przez najbliższe dwa lata. Jasno i transparentnie. Bezpośrednio przed mieszkańcami. Jedno miasto. Jeden wieczór. Jedna otwarta debata. Panie radny, zapraszam" – oznajmiła Piątkowska.

"Pani Moniko, dziennikarze pytania zadają nam codziennie, nawet po kilkadziesiąt, zaproponowana przez Panią formuła byłaby tylko powtórzeniem tego, co robimy od tygodni. Propozycja mojego sztabu, żeby rozmowa odbyła się bez pośredników, w moim mniemaniu daje większe szanse wyborcom, by wyrobili sobie zdanie na nasz temat" – odpowiedział Łukasz Gibała.

Wyniki wyborów na prezydenta Krakowa

Łukasz Gibała zwyciężył w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając 36,38 proc. głosów – wynika z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Kandydaci zmierzą się ze sobą w drugiej turze, którą zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

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