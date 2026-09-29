Debaty przed drugą turą nie będzie? "Wpłynęło niemal 20 zaproszeń"

Monika Piątkowska oświadczyła, że przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa chce odbyć debaty ze swoim kontrkandydatem Łukaszem Gibałą. – Jeszcze nie jestem w stanie przekazać, ile tych debat będzie, kiedy się one odbędą i w jakich mediach, ale w ciągu najbliższych dni ustalimy to z mediami i ze sztabem kontrkandydata – mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.

– Powinniśmy pokazać mieszkańcom, jakie mamy propozycje, w czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy – podkreśliła.

Debaty Piątkowskiej z Gibałą nie będzie?

Jak ustaliła Interia, do debaty przed drugą turą prawdopodobnie nie dojdzie. "Decyzja ta wynika w głównej mierze z postawy sztabu Łukasza Gibały, do którego wpłynęło niemal 20 zaproszeń z mediów i krakowskich organizacji" – czytamy.

Sztab Gibały optował za zorganizowaniem wspólnej debaty przez największe stacje telewizyjne. Gdy nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie, otoczenie kandydata zdecydowało o całkowitym wycofaniu się z medialnych starć. Współpracownicy Gibały tłumaczą, że nie chcą faworyzować konkretnych redakcji i środowisk.

Wyniki wyborów na prezydenta Krakowa

Łukasz Gibała zwyciężył w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając 36,38 proc. głosów – wynika z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Kandydaci zmierzą się ze sobą w drugiej turze, którą zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

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