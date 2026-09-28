"Gdyby prawica była zjednoczona". Spięcie po wyborach w Krakowie

Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska zmierzą się 11 października w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydat PiS Michał Drewnicki zajął trzecie miejsce z wynikiem 17,5 proc.

"Gratulacje dla Michała Drewnickiego za świetną kampanię w Krakowie i dobry wynik! Wielka praca, energia i determinacja. Warto pomyśleć, ile można byłoby osiągnąć, gdyby prawica była zjednoczona. Michał – przed Tobą wielkie perspektywy. To nie koniec tej historii, tylko dopiero początek!" – napisał na platformie X Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na premiera.

Czarnek kontra Horała. "Przykład wyparcia rzeczywistości"

Na jego słowa zareagował wicemarszałek Sejmu i poseł Rozwoju Plus Marcin Horała. Jego zdaniem, wpis Czarnka to "klasyczny przykład wyparcia rzeczywistości".

"Otóż w Krakowie prawica była »zjednoczona« – kandydat PiS nie miał konkurencji ze strony kandydatów Rozwój Plus i Konfederacji. Co więcej było to »zjednoczenie« w formie wymarzonej przez kolegów z PiS. Nie jakaś forma koalicji, rozmowy, podmiotowej współpracy. W wyniku potknięcia ze zbiórką podpisów Konfederacji oraz zbyt późnego powstania Rozwoju Plus alternatywa po stronie opozycji po prostu nie istniała" – zauważył.

"Efekt – 17,5 proc., najgorszy wynik PiS w pierwszej turze w Krakowie od kilkunastu lat. Jeżeli to miałby być wynik całej opozycyjnej centroprawicy – totalna katastrofa i druga kadencja Tuska jak w banku" – zaznaczył Horała.

"Jest w Polsce wielomilionowa rzesza elektoratu, która źle ocenia rząd, nie chce głosować na koalicję, ale jednocześnie jest trwale zrażona do PiS. Jeżeli PiS będzie się jawił jako jedyna alternatywa dla rządu, ci ludzie zostaną w domu, albo nawet uznają, że trudno – niech już będzie Tusk. Absolutnie jedyną szansą na zmianę rządu jest dotarcie do tych ludzi z przekazem – to, że chcesz głosować przeciw Tuskowi nie oznacza automatycznie, że jesteś zmuszony głosować na PiS. Są też inne opcje, np. Rozwój Plus" – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

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