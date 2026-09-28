MON zmienia procedury. Wojsko będzie strącać rosyjskie drony

– Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania do obiektów wlatujących do nas od strony Rosji, zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem – i identyfikację wizualną – na tak zwaną identyfikację pozytywną – przekazał Cezary Tomczyk.

Do tej pory polscy piloci, aby móc otworzyć ogień do obiektu, który wleciał w naszą przestrzeń powietrzną, musieli dokonać identyfikacji wzrokowej. W praktyce oznaczało to, że myśliwiec musiał zbliżyć się do celu na taką odległość, która pozwalałaby pilotowi rozpoznać z czym ma do czynienia. Po zmianach obowiązywać będzie identyfikacja pozytywna, która polega na uznaniu obiektu za wrogi bez konieczności jego wzrokowej identyfikacji.

– Do tej pory nie korzystaliśmy z tego typu możliwości, bo one są zazwyczaj zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Natomiast w związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów i na rzecz bezpieczeństwa państwa – podkreślił Tomczyk.

Rosja eskaluje

W środę (23 września) rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną na północ od Braniewa w woj. warmińsko-mazurskim. Tydzień wcześniej rosyjskie drony zaatakowały pociąg w pobliżu polskiej granicy, a dron uderzył także w ciężarówkę po ukraińskiej stronie przejścia Dorohusk-Jagodzin.

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek (24 września), że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska ewakuowała przejścia graniczne w Hrubieszowie i Dorohusku. – Ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne – ostrzegł.

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