Politycy PiS zorganizowali dzisiaj w Kielcach konferencję prasową. Jako pierwsza głos zabrała wiceprezes partii Anna Krupka. - Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zaprotestować przeciwko temu, że Donald Tusk próbuje ograbić świętokrzyskie z 550 milionów złotych, które nie znajdą się w rozdziale regionalnym w nowej perspektywie unijnej. To o 550 milionów złotych mniej, które płynęłyby na rozwój województwa - powiedziała Krupka na konferencji.

Jak dodała, w strategii nie są przewidziane środki z budżetu państwa, które do tej pory płynęły na wsparcie, na wkłady własne do inwestycji ze środków unijnych. Jej zdaniem w obecnej perspektywie ta kwota sięgała jeszcze 230 milionów złotych.

Kaczyński: Rząd przegrał rokowania o środki dla Polski

Głos następnie zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński. - To, o czym tutaj powiedziała pani prezes Anna Krupka jest oczywistością, to można bardzo łatwo obliczyć, rzeczywiście przeszło miliard złotych straty - powiedział.

- Ta strata jest wynikiem nie tylko tego, że, można powiedzieć, ten rząd przegrał rokowania o środki dla Polski, one są mniejsze, są warunkowe, to też chcę podkreślić, że właściwie w każdym momencie pod w gruncie rzeczy byle pretekstem te środki mogą być odbierane, nawet w środku trwania inwestycji - kontynuował.

- Jeszcze do tego wprowadzono nowy mechanizm rozdziału. Przedtem jeżeli chodzi o środki dla poszczególnych regionów, to one same negocjowały wysokość tych środków i w jakiejś mierze także ich strukturę - mówił dalej.

Beata Szydło podkreśliła z kolei, że na poziomie Parlamentu Europejskiego odbywają się obecnie prace nad budżetem na kolejną perspektywę finansową. – Ja nie widzę, nie dostrzegam aktywności polskiego rządu w obronie polskich interesów, a tych spraw jest bardzo dużo – powiedziała.

Czytaj też:

Olgierd Łukaszewicz o Polakach: Nie stają się Europejczykami Czytaj też:

Niepokój w UE przed zimą. Bruksela chce ograniczenia zużycia energii