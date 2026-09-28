Jak poprawić system opieki zdrowotnej? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu CBOS Polaków zapytano: "Czy obecnie w Polsce należy raczej zwiększyć finansowanie systemu opieki zdrowotnej, czy też poprawić sposób wydawania pieniędzy w systemie przez jego lepszą organizację?".

Sondaż: Jak polepszyć ochronę zdrowia?

61 proc. badanych – najwięcej – uważa, że należy poprawić sposób wydawania pieniędzy w systemie przez jego lepszą organizację.

5 proc. ankietowanych twierdzi, że należy zwiększyć finansowanie systemu opieki zdrowotnej.

30 proc. Polaków jest zdania, że należy zrobić jedno i drugie.

1 proc., że nie należy robić ani jednego, ani drugiego.

3 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw. Limit zarobków lekarzy

W miniony wtorek rząd przyjął pakiet projektów ustaw reformujących ochronę zdrowia. Nowe regulacje wprowadzają m.in. górne limity wynagrodzeń dla medyków.

– Zmiany uniemożliwią dalsze wyzyskiwanie NFZ – powiedział o proponowanych regulacjach premier Donald Tusk.

Najważniejsza zmiana dotyczyła limitu wynagrodzeń oraz czasu pracy medyków.

Premier Donald Tusk zaznaczył, że Polacy uważają, że lekarze powinni zarabiać dobrze, co będzie nadal możliwe po reformie systemu ochrony zdrowia.

Szef rządu przypomniał, że projekt zakłada maksymalne zarobki w publicznym systemie (w przypadku pracy na dwóch etatach) na poziomie ponad 70 tys. zł miesięcznie brutto, co rocznie daje ok. 900 tys. zł brutto. Zaznaczył przy tym, że jest to wynagrodzenie "nie tylko godne, ale jedno z najwyższych w Europie".

Zgodnie z projektem projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej dotyczącej płac, górna granica wynagrodzeń dla lekarzy udzielających świadczeń w placówkach publicznych oraz prywatnych posiadających kontrakt z NFZ wyniesie zasadniczo 8-krotność minimalnego wynagrodzenia. W wymiarze jednego etatu oznacza to limit 38 400 zł brutto (lub maksymalnie 76 800 zł brutto przy dwóch etatach).

Wyjątkiem są specjaliści transplantologii i centrów urazowych, gdzie stawki podniesiono do 12-krotności, czyli 57 600 zł.

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" (436) przeprowadzono w dniach od 20 do 30 sierpnia 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI).

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