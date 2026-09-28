Le Pen wygra wybory prezydenckie we Francji? Sondaż daje jasną odpowiedź

Z sondażu przeprowadzonego dla stacji radiowej RTL w dniach 22-24 września na próbie blisko 2000 osób wynika, że gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji z Jeanem-Lucem Mélenchonem, kandydatem skrajnie lewicowej partii France Insoumise, otrzymałaby 69 proc. głosów, a jej kontrkandydat Mélenchon uzyskałby poparcie 31 proc. Francuzów.

Sondaż: Le Pen prezydentem Francji? Rośnie poparcie

Z kolei gdyby Marine Le Pen zmierzyła się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Edouardem Philippe’em, kandydatem centroprawicowej partii Horizons, otrzymałaby 57 proc. głosów, zaś Philippe – 43 proc.

W obu wariantach przewaga Marine Le Pen jest większa, niż w poprzednich podobnych sondażach.

Marine Le Pen wygrywa także pierwszą turę wyborów prezydenckich

Badanie pokazuje również, że w pierwszej turze, przy różnych scenariuszach dotyczących kandydatów, Marine Le Pen, gdyby wybory prezydenckie we Francji odbyły się teraz, mogłaby zająć pierwsze miejsce i uzyskać od 35 proc. do 36 proc. głosów.

Jean-Luc Melenchon zapowiedział już maju, że wystartuje w wyborach prezydenckich. 74-letni polityk kandydował dotąd na prezydenta Francji trzykrotnie: w 2012, 2017 i 2022 roku.

Wybory prezydenckie we Francji. Kiedy się odbędą?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 18 kwietnia 2027 roku, a druga tura – 2 maja. Wybory zakończą się 12 dni przed końcem drugiej i ostatniej kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona, której koniec przypada na 14 maja.

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