PSL rozmawia z Morawieckim? Wiceprezes Ludowców uchyla rąbka tajemnicy

Urszula Pasławska, wiceprezes PSL i poseł tej partii, była pytana w rozmowie "Super Expressu" o to, czy PSL rozmawia z Mateuszem Morawieckim. – Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS – oceniła.

PSL rozmawia z Morawieckim?

Wiceprezes PSL zarzuciła byłemu premierowi, że dotąd nie pokazał politycznej niezależności od PiS. – Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy – stwierdziła.

Urszula Pasławska zapewniła, że koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego poparcia, by odrzucać weta prezydenta. – Szukamy i będziemy szukać większości chociażby dla odrzucenia wet prezydenckich – mówiła.

Dodała, że takie głosowania pokażą, czy Mateusz Morawiecki i jego polityczne otoczenie zamierzają działać inaczej niż PiS. – Myślę, że to jest też dla nich taki sprawdzian i test. Jaką decyzję podejmą, to to zależy od nich – powiedziała.

Zdaniem poseł PSL, jeśli środowisko Mateusza Morawieckiego chce być postrzegane jako odrębna siła, będzie musiało pokazać to w Sejmie.

Sondaż: Rozwój Plus minimalnie nad progiem, PSL poza Sejmem

Według ostatniego sondażu OGB Rozwój Plus jest minimalnie nad progiem wyborczym, notując poparcie na poziomie 5,1 proc. To spadek o 0,4 pkt proc. Z kolei PSL nie dostałoby się do Sejmu – ma 1,1 proc. poparcia, notując spadek o 0,6 pkt proc.

PSL zagłosował za Horałą

18 września zgłoszony przez klub parlamentarny Rozwój Plus Marcin Horała, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata – Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów. Teoretycznie miejsce w Prezydium Sejmu powinno przypadać kandydatowi PiS, ale tak się nie stało.

Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów.

Marcina Horałę poparł jego klub – 41 posłów Rozwoju Plus, a ponadto wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie KO – 149 osób, 30 posłów PSL, 13 z 15 głosujących posłów Lewicy (dwoje posłów – Anna Maria Żukowska i Tomasz Trela opowiedziało się przeciwko obu kandydatom). Marcina Horałę poparło także 14 z 15 głosujących polityków klubu Centrum (Rafał Komarewicz poparł kandydata PiS).

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