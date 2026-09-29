Kolejne powroty posłów Morawieckiego do PiS? "Rozmowy się toczą"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, powiedział we wtorek w Kanale Zero, że "to są nasze konkretne rozmowy".

– Nawet moje konkretne rozmowy. Moje konkretne rozmowy doprowadziły do jednego powrotu. Moje konkretne rozmowy w kilku innych przypadkach się toczą – przekazał.

Wiceprezes PiS podkreślił, że nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus.

– Chodzi o to, że ludzie poszli gdzieś, gdzie nie chcieli iść. Zostali zrobieni, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach. A ponieważ są ludźmi honorowymi, to zostali tam, gdzie są. Natomiast widzą inny projekt niż chcieli w nim uczestniczyć – wyjaśnił.

Czarnek rozmawia z czterema posłami Rozwoju Plus na temat powrotu do PiS

Dopytywany, z iloma osobami z Rozwoju Plus rozmawia na temat powrotu do PiS, odpowiedział, że z czterema.

– Myślą o tym, jak to zrobić, bo teraz trzeba się jakoś z tego wycofać. Powtarzam, mówią o innym projekcie niż myśleli. Ten projekt miał być skierowany na lewicę. To mówił pan Mateusz Morawiecki, że przecież trzeba iść i na prawo, i na lewo. Mówił, że poszliśmy "za bardzo na prawo", a tymczasem jest elektorat "centrowy" – przypomniał Przemysław Czarnek.

Sławomir Skwarek wrócił do klubu PiS

18 września poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wrócił do klubu PiS. Wcześniej z członkostwa w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego zrezygnowali europoseł Daniel Obajtek i poseł Grzegorz Lorek.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem.

Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, czyli 15 lipca, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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