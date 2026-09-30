Nowe monety wejdą do obiegu. Upamiętnią ważną rocznicę

Wydane z okazji 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie numizmaty to srebrna moneta o nominale 10 zł oraz złota moneta o nominale 200 zł. NBP wprowadzi je do sprzedaży i obiegu 2 października. Nakład będzie ograniczony.

Premiera monet odbędzie się w budynku S uczelni przy ul. Stefana Batorego 8 w Warszawie, w którym mieści się Centrum Przestrzeni Innowacyjnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa wartości kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski na przestrzeni ostatnich lat, w tym m.in. na 100-lecie SGH.

Złota i srebrna moneta kolekcjonerska NBP

Na awersie złotej monety zaprezentowano fragment elewacji budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mieszczącego się przy Al. Niepodległości 128, a także logo przygotowane przez uczelnię na 120-lecie. Na rewersie przedstawiono wizerunek Augusta Zielińskiego, założyciela SGH, oraz fragment wnętrza auli w odbudowanym po drugiej wojnie światowej i wpisanym do rejestru zabytków budynku A przy ul. Rakowieckiej 24 w Warszawie.

Na awersie srebrnej monety będzie widniało logo przygotowane na 120-lecie uczelni, wkomponowane w linie geometryczne nawiązujące do fasady budynku S, prezentowanego na rewersie. Wkomponowano także daty roczne działalności uczelni.

Srebrna moneta ma średnicę 32 mm i waży 14,14 g, jest selektywnie złocona. Jej nakład wyniesie do 8 tys. egzemplarzy, a cena emisyjna ustalona została na 360 zł. Złota moneta ma średnicę 27 mm i masę 15,55 g. Nakład numizmatu to 1,2 tys. sztuk, a cena emisyjna wynosi 9,7 tys. zł.

120-lecie Szkoły Głównej Handlowej

Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sięga 1906 r., kiedy August Zieliński założył Prywatne Kursy Handlowe Męskie. Instytucja ta kształciła młodzież w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie wyższym. W 1915 r. przeszła reorganizację i stała się Wyższą Szkołą Handlową, a w 1933 r. przyjęła nazwę Szkoły Głównej Handlowej. W 1924 r. uczelnia uzyskała pełnię praw akademickich.

Jednym z najważniejszych dokonań SGH w jej 120-letniej historii jest zdobycie tzw. potrójnej korony, czyli kompletu trzech najbardziej prestiżowych międzynarodowych akredytacji dla uczelni biznesowych: AMBA (2016), EQUIS (2021) oraz AACSB (2025).

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