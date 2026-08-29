Wkrótce studenci wrócą na uczelnie. Rodzicu, pamiętaj o tym obowiązku

W czasie wakacji wielu studentów podejmuje pracę zarobkową. Po zakończeniu zatrudnienia, rodzic powinien ponownie zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Niedopełnienie tego obowiązku może oznaczać utratę prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Student, który nie ukończył 26 lat, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Może go zgłosić do tego ubezpieczenia rodzic albo inna osoba uprawniona. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wiąże się z obowiązkiem opłacania wyższej składki.

Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego (bo np. nie pracują i nie są ubezpieczeni), to zrobi to uczelnia. Student musi ją jednak o tym poinformować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Jeżeli student w roku akademickim jest zobowiązany umową o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą, to uzyska własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas rodzic albo uczelnia muszą go wyrejestrować z tego ubezpieczenia.

Co ważne, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po czterech miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu

Należy pamiętać, że na dopełnienie formalności jest siedem dni od chwili wygaśnięcia ubezpieczenia związanego z zatrudnieniem. Jeśli zgłoszenie nie zostanie dokonane w tym terminie, student może zostać potraktowany jako osoba nieubezpieczona, a to w niektórych sytuacjach może oznaczać konieczność samodzielnego pokrycia kosztów leczenia.

Ponowne zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego wymaga wypełnienia formularza ZUS ZCNA. Dokument trzeba przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracji dokonuje osoba (najczęściej jeden z rodziców), za pośrednictwem której student był wcześniej objęty ubezpieczeniem.

Jeżeli student nie może zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, ma możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. Wiąże się to z koniecznością samodzielnego opłacania miesięcznej składki, która obecnie wynosi 845,67 zł.

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