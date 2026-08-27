Wakacje jak ferie zimowe? Tak ten pomysł oceniają MEN i ZNP

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uruski zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z interpelacją, w której wskazał, że Polska powinna zastanowić się nad podzieleniem letnich wakacji szkolnych, na wzór ferii zimowych, na różne terminy, w zależności od województwa.

"Wiele regionów turystycznych przez pozostałą część lata nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Zróżnicowanie terminów wakacji mogłoby: wydłużyć sezon turystyczny, zwiększyć przychody branży turystycznej, ograniczyć korki i poprawić bezpieczeństwo na drogach, zmniejszyć presję na bazę noclegową i atrakcje turystyczne, ułatwić rodzinom planowanie wypoczynku" – wyliczał.

Parlamentarzysta z Podkarpacia przywołał niemieckie rozwiązanie, w którym poszczególne kraje związkowe ustalają różne terminy wakacji w obrębie kilku miesięcy.

Jest stanowisko MEN

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na interpelację podkreśliła, że resort nie planuje zmiany obecnego modelu organizacji ferii letnich. Jak zaznaczyła, powodów jest kilka. Chodzi między innymi o terminy egzaminów zewnętrznych oraz organizację rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia.

"Zapewnienie wszystkim uczniom równych praw i możliwości dostępu do dalszego kształcenia, w tym do uczelni, wymaga prowadzenia rekrutacji w sposób jednoczesny, przejrzysty i powszechny. Organizacja roku szkolnego, terminy egzaminów i rekrutacji tworzą system wzajemnie powiązanych terminów" – tłumaczyła Lubnauer.

Polityk przyznała, że ministerstwo dostrzega argumenty branży turystycznej, jednak "organizacja roku szkolnego musi uwzględniać przede wszystkim potrzeby uczniów oraz zapewniać stabilne i przewidywalne funkcjonowanie systemu oświaty".

Szef ZNP zabrał głos

Dziennik "Fakt" poprosił o komentarz w tej sprawie prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz stanowczo sprzeciwił się pomysłowi przesunięcia części wakacji na inne miesiące.

– To jest zły pomysł, dlatego że, po pierwsze, mamy tradycję. Tradycja jest rzeczą świętą. Ponadto wydaje się, że to pewna dezorganizacja dla rodzin, które mają jedno dziecko w szkole podstawowej, drugie dziecko w szkole średniej, a w dwóch różnych województwach – oznajmił szef ZNP.

– Może zajmijmy się tym, co naprawdę w edukacji jest najważniejsze, a nie szukajmy jakichś dodatkowych obszarów dyskusji. Od samego przemieszania herbata słodsza się nie stanie – dodał.

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