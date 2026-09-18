Wakacje składkowe. Tyle wsparcia otrzymali przedsiębiorcy

ZUS przypomina, że wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 roku. Przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi za grudzień 2024 roku. W latach 2025 i 2026 mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Wakacje składkowe. Tyle wniosków złożyli przedsiębiorcy

Od 1 listopada 2024 roku do końca sierpnia 2026 roku przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe.

ZUS przekazał, że najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4,5 mld zł na wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł.

Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne.

Wakacje składkowe. Na co obowiązują, a na co nie?

W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe; dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Podczas wakacji składkowych wszystkie składki finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje jednak składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

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