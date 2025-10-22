ZUS rozpoczął kontrolę przedsiębiorców. "Zaczynamy weryfikować pomoc"

Wakacje składkowe w ZUS to zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie jest dobrowolne i obejmuje jeden, dowolnie wybrany, miesiąc w roku kalendarzowym.

Zwolnienie dotyczy tylko składek na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. To oznacza, że za czas zwolnienia pracodawca musi zapłacić składki osób – pracowników lub zleceniobiorców – które ubezpiecza.

Od początku obowiązywania wakacji składkowych, tj. od 1 listopada 2024 r., do ZUS wpłynęło ponad 2 mln 250 tys. wniosków o zwolnienie, z czego 95,5 proc. rozpatrzono pozytywnie.

ZUS sprawdzi, czy przedsiębiorcy spełnili warunki

"Środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego mamy obowiązek potwierdzić, że przyznaliśmy ją zasadnie. Zaczynamy sprawdzać, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi" – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacie.

Jednym z warunków udzielenia ulgi jest limit przychodów osiągniętych w latach poprzedzających złożenie wniosku. Od lipca br. wszystkie wnioski, które wpływają do ZUS, są weryfikowane na bieżąco w Krajowej Administracji Skarbowej pod kątem uzyskanych przychodów. Kontrolerzy ZUS sprawdzą wnioski, które wpłynęły przed tym okresem (tj. do końca czerwca br.). "Upewniamy się, czy przedsiębiorca spełnił pozostałe warunki, niezbędne do zachowania prawa do ulgi, np. czy nie zmieniły się okres lub schemat ubezpieczeń, które warunkują prawo do wakacji składkowych" – wskazano.

W efekcie kontroli ZUS będzie wszczynać postępowania, w których przedsiębiorcy będą mogli brać czynny udział i składać dodatkowe wyjaśnienia. Postępowanie może się zakończyć odebraniem ulgi (wydaniem decyzji) i koniecznością opłacenia składek wraz z odsetkami za zwłokę za miesiąc, za który wcześniej przedsiębiorca był zwolniony. Przedsiębiorca ma prawo odwołać się do sądu od decyzji ZUS. Jeśli decyzja w tej sprawie będzie ostateczna, a przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować składek, może złożyć wniosek o układ ratalny.

