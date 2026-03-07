Śmierć w Rafinerii Gdańskiej. Doszło do tragicznego wypadku

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały w piątek (6 marca) tuż przed godziną 9. Do wypadku doszło na terenie zakładu przy ul. Elbląskiej w Gdańsku. Na miejsce skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej, technika kryminalistyki oraz prokuratora – informuje RMF FM.

Pracownik nie przeżył upadku z wysokości

Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, wstępne ustalenia wskazują, że pracownik spadł z wysokości podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mimo podjętych działań ratunkowych mężczyzna zmarł.

Na miejscu przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady. Dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Rafineria Gdańska składa kondolencje rodzinie

Spółka Rafineria Gdańska potwierdziła zdarzenie i przekazała kondolencje rodzinie zmarłego. Jak poinformowano, sprawę bada zespół powypadkowy oraz właściwe instytucje państwowe.

Rafineria Gdańska zarządza jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjno-processingowych w tej części Europy. Jego moce przerobowe to ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia ponad 1350 pracowników.

