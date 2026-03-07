Szpital przemienienia
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Szpital przemienienia

DEKAMERONKI II Mieliśmy ostatnio do czynienia z ujawnieniem skandalu dotyczącego wymuszania na pacjentach przeznaczonych do operacji dotowania tzw. przyszpitalnej fundacji, po zasilaniu której przeskakiwało się cudownie w kolejce do zabiegu.

Ministerstwo, które przeprowadziło kontrole „kolejkowania” w ramach NFZ, których było 2,2 tys. w 2025 r., podało uspokajające dane, że „tylko” 27 przypadków skierowano do prokuratury. Jest to manipulacja danymi, gdyż po prostu większość przypadków nie skończyła w prokuraturze, co wcale nie potwierdza, że podobne patologie nie są normą. Dowód na powszechność tego „systemu” leży gdzie indziej – w ramach kontroli nałożono ponad 160 mln zł kar, ale nie podano, w jakiej liczbie kontrolowanych placówek.

