Szpital przemienienia

DEKAMERONKI II Mieliśmy ostatnio do czynienia z ujawnieniem skandalu dotyczącego wymuszania na pacjentach przeznaczonych do operacji dotowania tzw. przyszpitalnej fundacji, po zasilaniu której przeskakiwało się cudownie w kolejce do zabiegu.
Ministerstwo, które przeprowadziło kontrole „kolejkowania” w ramach NFZ, których było 2,2 tys. w 2025 r., podało uspokajające dane, że „tylko” 27 przypadków skierowano do prokuratury. Jest to manipulacja danymi, gdyż po prostu większość przypadków nie skończyła w prokuraturze, co wcale nie potwierdza, że podobne patologie nie są normą. Dowód na powszechność tego „systemu” leży gdzie indziej – w ramach kontroli nałożono ponad 160 mln zł kar, ale nie podano, w jakiej liczbie kontrolowanych placówek.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.