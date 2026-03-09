Trump przyznaje. "Nie jestem z niego zadowolony"

Donald Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza „New York Post”, dotyczące doniesień mediów na temat rozmów o potencjalnym wysłaniu amerykańskich sił do irańskiego podziemnego obiektu jądrowego Isfahan, odpowiedział, że „nie podjęliśmy decyzji w tej sprawie”. – Jesteśmy jeszcze daleko od tego – dodał amerykański przywódca.

Prezydent USA przyznał przy tym, że „nie jest zadowolony” z tego, że Modżtaba Chamenei został w niedzielę wyznaczony na najwyższego przywódcę Iranu.

Donald Trump nie ujawnił jednak, jakie ma plany względem nowego przywódcy Iranu. – Nie powiem. Nie jestem z niego zadowolony – dodał.

Modżtaba Chamenei wybrany na nowego najwyższego przywódcę Iranu

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę Modżtabę Chameneia, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneia, na stanowisko najwyższego przywódcy kraju.

56-letni Modżtaba Chamenei nosi średni rangą tytuł duchowny w szyickim islamie – hodżatoleslama, niższy od ajatollaha i wielkiego ajatollaha. Jest znany z bliskich, pielęgnowanych od dziesięcioleci powiązań z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Przez lata był kluczowym łącznikiem między ojcem a dowództwem tej formacji.

Syn Alego Chameneia, zabitego w trwających od 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran, był jednym z głównych kandydatów na nowego najwyższego przywódcę islamskiej republiki.

Atak Izraela i USA na Iran

W ubiegłą sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

