To on został nowym przywódcą Iranu. Ujawniono nazwisko

O tym, że Zgromadzenie Ekspertów w Iranie dokonało wyboru nowego przywódcy wiadomo było już w niedzielę. Wówczas jednak nie ujawniono nazwiska nowego przywódcy.

Iran ma nowego najwyższego przywódcę. To syn Alego Chameneiego

Z najnowszej informacji podanej przez irańskie media państwowe wynika jednak, że został nim syn zabitego przez USA i Izrael ajatollaha Alego Chameneiego, Mojtaba.

Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zaapelował o zjednoczenie narodu wokół nowego lidera.

Jeden z członków Zgromadzenia Ekspertów, Mohsen Hejdari, stwierdził w rozmowie z irańską agencją ISNA, że "wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość". Podkreślił on, że wybór jest zgodny z zaleceniem Alego Chameneiego, w myśl którego jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga". – Nawet wielki szatan (Stany Zjednoczone – przyp. red.) wspomniał jego imię – powiedział.

Groźby USA i Izraela

Przypomnijmy, że jeszcze przed ujawnieniem nazwiska nowego najwyższego przywódcy Iranu prezydent Stanów Zjednoczonych Donalda Trump oświadczył, że będzie on musiał uzyskać akceptację Waszyngtonu. W przeciwnym razie, zagroził, nie utrzyma się długo u władzy.

Groźby pod adresem kolejnego przywódcy Iranu popłynęły już także ze strony Izraela. Minister obrony tego kraju oświadczył, że "każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do kontynuowania realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem eliminacji".

Kim jest Mojtaba Chamenei?

55-letni Mojtaba Chamenei to jeden z czterech synów Alego Chameneiego i ten najbardziej znany, ze względu na swoje wpływy i znaczącą rolę, jaką odgrywał w najbliższym otoczeniu ojca.

Mojtaba uczęszczał do liceum Alavi w Teheranie – szkoły, do której tradycyjnie chodzą dzieci wysokich rangą urzędników Islamskiej Republiki. W czasie gdy sam nie był jeszcze duchownym i planował dopiero rozpocząć naukę w seminarium, poślubił córkę Gholama Alego Haddada-Adela, wpływowego przedstawiciela obozu konserwatywnego.

W wieku 30 lat rozpoczął formalne studia religijne w seminarium w Kom – najbardziej znanym seminarium szyickim w środkowym Iranie. We wczesnych latach 2000. wpływ Mojtaby na politykę stał się bardziej widoczny, choć media rzadko o tym mówiły.

Mojtaba znalazł się w centrum uwagi po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich w 2004 r., kiedy to czołowy kandydat Mehdi Karroubi oskarżył go publicznie o zakulisową ingerencję w celu faworyzowania Mahmuda Ahmadineżada, w otwartym liście skierowanym do ajatollaha Chameneiego.

Chociaż Ali Chamenei nie był królem i nie mógł po prostu przekazać tronu swojemu synowi, Mojtaba ma znaczącą władzę w radykalnych kręgach politycznych swojego ojca, w tym w potężnym biurze Najwyższego Przywódcy – podkreślało w jednej z publikacji BBC.

Iran miał tylko dwóch najwyższych przywódców od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r. – Ruhollaha Chomeiniego i Alego Chameneiego.

