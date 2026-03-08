"Nawet wielki szatan wspomniał jego imię". Wybrano następcę Chameneiego

Decyzję w sprawie następcy zabitego przez USA i Izrael Alego Chameneiego podjęło Zgromadzenie Ekspertów w Iranie. Poinformował o tym w niedzielę członek tego gremium Ahmad Alamolhoda.

Zgromadzenie Ekspertów w Iranie wybrało nowego przywódcę

– Głosowanie, mające na celu wyznaczenie przywódcy, odbyło się i przywódca został wybrany – przekazał. Wybór nowego najwyższego przywódcy Iranu potwierdzili także inni członkowie Irańskiego Zgromadzenia Ekspertów. Jeden z nich, Mohsen Hejdari, stwierdził w rozmowie z irańską agencją ISNA, że "wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość". Podkreślił on, że wybór jest zgodny z zaleceniem Alego Chameneiego, w myśl którego jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga". – Nawet wielki szatan (Stany Zjednoczone – przyp. red.) wspomniał jego imię – powiedział.

– Osiągnięto stanowczą opinię odzwierciedlającą pogląd większości – oświadczył z kolei Mohammad Mehdi Mirbageri, kolejny członek zgromadzenia.

Kto zastąpi Chameneiego? Nazwisko wciąż tajemnicą

Kto zatem zastąpi Chameneiego? Tego na razie nie wiadomo, ponieważ nazwisko zwycięzcy głosowania nie zostało ujawniono. Wcześniej wśród faworytów wymieniany był syn Alego Chameneiego. Na razie jednak brak potwierdzenia, że to on zostanie nowym przywódcą Iranu.

Przypomnijmy, że już przed kilkoma dniami o dokonaniu wybory w tej sprawie informował nieoficjalnie portal Iran International. Według jego ustaleń, zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku ajatollaha Alego Chameneiego zastąpi jego syn, Mojtaba Chamenei. Na razie jednak nie wiadomo, ani kiedy odbyło się głosowanie, ani kogo ostatecznie w jego wyniku wyłoniono.

Groźby pod adresem kolejnego przywódcy Iranu już popłynęły ze strony Izraela. Minister obrony tego kraju oświadczył, że "każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do kontynuowania realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem eliminacji".

